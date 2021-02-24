 

В ходе операции по борьбе с коррупцией, в 2020 году, Китай вернул из-за рубежа 1421 беглеца

24.02.2021, 19:20, Разное
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23/02/2021

Пекин, 22 февраля /Синьхуа/ — В общей сложности 1421 человек, скрывавшийся за границей от правосудия, в том числе 28 беглецов из “красного циркуляра” Интерпола, был доставлен в Китай в ходе операции по борьбе с коррупцией 2020 года, сообщил в понедельник главный орган страны по борьбе с коррупцией.

Кроме того, по данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета, в ходе данной операции было изъято и возвращено в казну страны около 2,95 млрд юаней /около 457 миллионов долл. США/, незаконно присвоенных указанными лицами.

Работа в рамках операции, являющейся частью кампании под кодовым названием “Тяньван-2020” /”Небесная сеть”/, стартовавшей в марте 2020 года, была сосредоточена главным образом на задержании скрывающихся за границей лиц, подозреваемых в совершении служебных преступлений, а также на возврате похищенных ими средств.

В ходе операции орган по борьбе со взяточничеством активизировал усилия по розыску скрывающихся от правосудия элементов, которые были замешаны в коррупционных делах, связанных с государственными предприятиями, финансовым сектором и сферой борьбы с бедностью.



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