Джо Байден – президент «истинно верующих»

24.02.2021, 19:20, Разное

Тогда как Соединённые Штаты решительно движутся к гражданской войне, президент Джо Байден старается опереться на верующих из левых сил. Он считает сторонников Дональда Трампа вероотступниками, и его задача состоит в том, чтобы наставить их на путь истинный. Вмешиваясь в религиозные дела, Демократическая партия разделяет страну, но не на разные конфессии, а по тому, как следует воспринимать веру. Президент Байден старается объединить людей под своим руководством и следовать по пути, намеченному Бараком Обамой. Но на самом деле, вместо того, чтобы примирить общество, он обостряет существующие политические разногласия.

СЕТЬ ВОЛЬТЕР | ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) | 17 ФЕВРАЛЯ 2021

Сразу после сомнительной победы на выборах президент США Джо Байден принял по телефону благословение римского папы. После этого он стал представлять себя в качестве «избранного президента» не дождавшись решения Коллегии выборщиков, назначаемых губернаторами.

Ранее я представлял сторонников woke-культуры как «пуритан без Бога», поскольку многие из них в Бога не верят. Я хотел бы подправить этот образ, обратив внимание на то, какое влияние верующие оказывают на левые силы. Этот вопрос редко обсуждается в США [1], а в Европе его полностью игнорируют, стараясь не допускать резких высказываний в отношении религий своего сюзерена.

Во-первых, следует уточнить контекст.

Соединённые Штаты были основаны британскими переселенцами – «Отцами-пилигримами», приплывшими на Майском цветке. Они покинули Англию, пересекли Атлантический океан и высадились на почти безлюдном континенте, куда они принесли идею «духовной чистоты» и построили «город на холме», который освещал весь мир. На самом деле, США сегодня поборник религиозной свободы, но не свободы совести – показания отлучённого от церкви или секты в суде не принимаются.

Во время холодной войны президент Эйзенхауэр представлял Соединённые Штаты как защитника веры от «безбожного коммунизма», каким считался СССР [2]. При нём всем военнослужащим раздавались пропагандистские сборники религиозного содержания, а в Пентагоне была создана группа экуменической молитвы, известная сегодня как «Семья» [3]. Затем он распространил это на весь западный мир. В состав Семьи входили и продолжают входить все члены Объединённого комитета начальников штабов, а также главы государств и правительств ряда государств.

Наконец, после развала СССР жители США разрывают связи с религиями и 17% из них считают себя агностиками, а порой даже атеистами. А когда верующие перестают связывать себя с какой-либо церковью, то число неверующих растёт. Поэтому политические лозунги адресуются теперь не только христианам и верующим из других конфессий, но и к неверующим.

Впервые это проявилось на съезде Демократической партии в 2012 г. В то время многие предприятия были организованы по принципу религиозной принадлежности, и все принятые на съезде решения не содержали упоминания Бога. И не потому что подавляющее большинство членов партии не были верующими, а потому что обращения были направлены ко всему народу, а народ в США стал другим.

На президентских выборах 2004 г. одним из кандидатов был демократ Джон Керри. Он католик и в молодости хотел стать священником, поэтому рассчитывал на победу за счёт голосов верующих. Но этого не случилось, ибо левые католики не были организованы. Кроме того, его взгляд на аборты шокировал будущего кардинала Бурке и последний потребовал от Епископальной конференции отказать ему в Евхаристии. В итоге, папа Бенедикт XVI после победы Джорджа Буша, заявит о его фактическом отлучении.

В 2008 г. избрание демократа Барака Обамы было представлено как победа чернокожих, но на самом деле это была победа левых христиан, в основном белых. Глава его кабинета Джон Подеста, будучи католическим деятелем, объединил все приходы левых христиан, как протестантов, так и католиков, и обеспечил ему приход в Белый дом.

Аналогично принятие закона об обязательном медицинском страховании в частных компаниях является, прежде всего, победой левых христиан над правыми. Первые руководствовались религиозными соображениями, а вторые спасали свои ценности. Заметьте, что Иисус из Назарета никогда не говорил о себе – он учил своим примером. Барак Обама, поддержав этот закон, не руководствовался политическими соображениями. Заботы соотечественников его не волновали.

Барак Обама – человек высокой религиозной культуры, и не только христианской, но и мусульманской. О его вере мало что известно, но он соблюдает все религиозные нормы, что позволило ему прослыть мудрым человеком и объединить вокруг себя всех верующих.

Он мобилизовал Кабинет Белого дома на дела, основанные на вере, созданной его предшественником. Он поставил дело так, что федеральные субвенции не были использованы какой-то одной конфессией. Он назначил молодого Йешуа Дюбуа в качестве координатора всех левых верующих и подчинил ему Совет из следующих ключевых фигур:

благоговейная Трейси Блэкмон, приверженная делу здравоохранения для всех;

благоговейная Дженнифер Батлер, основательница Faith in Public Life (Вера и общественная жизнь);

преподобный Джим Уоллис, редактор журнала Sojourners и духовный советник президента;

пастор Майкл Макбрайд, в прошлом приверженец применения огнестрельного оружия и насилия полиции против чернокожих;

писательница Рэйчел Хелд Эванс, автор книги «Год библейской женственности: как освобожденная женщина оказалась сидящей на крыше, закрывая голову и называя своего мужа хозяином»;

раввин Давид Саперштейн, директор Religious Action Center of Reform Judaism (Центр религиозных действий реформистского иудаизма). Он также был представителем США по вопросам свободы вероисповедания в мире;

Гарри Нокс, лидер Human Rights Campaign’s Religion (Программа “Религия и вера”) в рамках кампаний за права человека, а затем директор Religious Coalition for Reproductive Choice (Религиозная коалиция за репродуктивный выбор), лидер борьбы за права геев и за право на аборт;

Рами Нашашиби, директор Inner-City Muslim Action Network (Сеть действий мусульман внутри города). Он проводил кампанию по дистанцированию мусульман от террористов после терактов 11 сентября.

Все перечисленные лица принимали активное участие в дебатах о сносе памятников и движению Black Lives Matter.

Во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон как можно реже говорила о своей вере. Она, главным образом, обращалась к верующим, особенно к евангелистам. И как она ни уповала на христианские заповеди, согласно которым рабство следовало бы признать первородным грехом и принимать в страну всех иммигрантов, ей не удалось склонить их на свою сторону. И только после своего поражения на выборах она заявила о своём намерении стать методистским пастырем.

В противоположность своему сопернику, Дональду Трампу, который не слишком озабочен религиозными делами, удалось склонить на свою сторону большинство правых христиан, особенно белых евангелистов. Он предстал перед ними не как верующий человек, а как «парень, который собирается сделать работу» и спасти ценности, которые левые христиане отвергли. Правые христиане оценили его искренность и восприняли его как неверующего, посланного Богом для спасения Америки.

Во время президентства Обамы левые верующие считали, что папа Франциск обращался в своих речах именно к ним. Его первое апостольское письмо Evangelii gaudium (2013 г.), в котором содержался призыв к евангелизации мира, они истолковали как оправдание их политической приверженности, поскольку в нём говорилось о «предпочтительном варианте для белых». Однако в противоположность мнению левых верующих, католическая церковь никогда не отдавала предпочтения каким-либо конфессиям. Левые верующие восприняли энциклику Laudato si’ (2015), посвященную экологическим проблемам, как поддержку своей экологической активности. Но сегодня все религии считают Папу Франциска своим законным религиозным лидером.

Джо Байден стал вторым после Джона Кеннеди президентом католиком. Но Кеннеди не нужно было доказывать, что он независим и не нуждается в наказах иностранного папы, а Байден пытается всеми средствами добиться расположения папы, которым восторгаются его избиратели. Во время предвыборной кампании был продемонстрирован клип, в котором он объяснял, чем он обязан своей вере. После того, как он в результате несчастного случая потерял жену и дочь, а его сын умер от рака, вера позволила ему преодолеть его горе и сохранить надежду.

В начале статьи я упомянул о группе экуменической молитвы в Пентагоне. После её создания генерал Эйзенхауэр ежегодно в начале февраля проводил молитвенные обеды с участием действующего президента США. А на этот раз все ждали выступления президента Байдена. Оно длилось 4 минуты в режиме видеосвязи. Оратор осудил «политический экстремизм» (намёк на своего предшественника) и приветствовал братство всех «американцев».

Для нового президента все жители США добрые люди, о чём он заявил ещё во время инаугурации. Демократическая партия пытается обеспечить социальную справедливость в традициях движения Social Gospel (Социальное евангелие) 20-х годов прошлого века. Все жители США должны будут его поддержать. К сожалению, правые верующие были ослеплены Дональдом Трампом – человеком без религии – и они голосовали за этого миллиардера потому, что не отдавали себе отчёта в том, что этим они предали свою веру. Поэтому его долг – открыть глаза этим людям и сделать их счастливыми вопреки им самим.

Президент Байден даже не пытается выяснить, почему правые верующие голосовали за Дональда Трампа. Он считает этот факт «интеллектуальной аномалией». Группу QAnon он представляет как обезумевшую секту, которая в каждом углу в Вашингтоне видит Сатану. А президентство Трампа в своих выступлениях он называет ошибкой и чудовищным отступлением от нормы, у которого нет будущего.

Мы на пороге масштабного заблуждения. Левые верующие убеждены, что с ними Бог, и все должны принять их политические убеждения, а Демократическая партия исходит из того, что политическое мышление неприемлемо, и избирателей нужно соблазнять. Отделение церкви от государства всегда было институциональным, но не повседневной практикой. Теперь проблема в другом. Раздел происходит не между религиями, а между разными концепциями веры.

Святой Бернард, ратовавший за второй крестовый поход, признавал, что «дорога в ад вымощена благими намерениями». Именно это происходит в наши дни. Левые верующие ведут себя как фанатики. Они говорят о национальном единении, но начинают охоту на ведьм, по сравнению с которой психоз Маккарти сущий пустяк. Они сотнями увольняют советников из Пентагона. Они пытаются отозвать из Палаты представителей избранницу, которая позволила себе усомниться в официальной версии терактов 11 сентября, или требуют арестовать всех членов движения QAnon. Они не несут в страну мир и согласие после взятия Капитолия, а ввергают её в гражданскую войну.

Тьерри Мейсан

Перевод

Эдуард Феоктистов

