Тихановская о муже: Сергей бывал несдержан и мог прикрикнуть на меня

24.02.2021, 19:10, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказала, что ее отношения с мужем, блогером и политиком Сергеем Тихановским, не всегда бывали безоблачными.

Об этом она рассказала, отвечая на вопрос Гордона о слухах – верно ли, что, как пишут в интернете, Тихановский мог иногда вести себя по отношению к жене деспотично и даже позволять себе рукоприкладство.

“То, что он лидер, что он бывал несдержан, – да, это так. Он мог и прикрикнуть, и где-то даже не очень одобрительно обо мне отзываться, но я не думаю, что он делал это со зла. Это черта его характера, и иногда под раздачу попадала не только я”, – рассказала Тихановская.

Она подчеркнула, что, хотя иногда ей было обидно, ни разу не случилось ничего, что нельзя было простить.

“Знаете, есть такая шутка: “О разводе не думала, но убить готова была часто”… Может, у него такие мысли были тоже. Все мы не подарки”, – добавила она.

Интервью проходило 14 февраля, и Тихановская отметила, что ей хотелось бы провести этот день с мужем. Она рассказала, что каждый день думает о нем. По ее словам, супруг часто говорил ей, что любит.

“Я думаю, что важнее чувствовать эту любовь в поступках. Но слова тоже, конечно, важны. Знаете, когда можно говорить много, а не делать ничего – тогда это не любовь”, – добавила Тихановская.

“Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности”. Полный текст интервью Тихановской Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / Youtube

В последний раз Тихановская разговаривала с супругом по телефону в октябре 2020 года – после встречи в СИЗО находящегося при власти с 1994 года Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами.

Сергей Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала “Страна для жизни” (сейчас у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его арестовали (он находится под арестом до сих пор, ему вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды).

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Баларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в “Весне”.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой”, и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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