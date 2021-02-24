Разговор в Сочи между Путиным и Лукашенко был довольно жестким – эксперт Жаров

24.02.2021, 19:08, Разное

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Эксперт рассказал, что официальные комментарии о встрече двух лидеров выдержаны в традиционном тоне. По данным пресс-служб, президенты обсудили в Сочи вопрос двустороннего сотрудничества и договорились о новых поставках вакцины от коронавирусной инфекции.

Однако много вопросов возникло после звонка Лукашенко из Минска. Телефонные переговоры политиков состоялись через день после встречи. Представители белорусского президенты сообщили, что главными темами беседы были усиление совместных оборонных систем и

функционирование налоговой системы.

По мнению Жарова, выглядит странным и отсутствие какой-либо инсайдерской информации по переговорам. Он также обратил внимание, что после возвращения Лукашенко в Белоруссию был расширен список невъездных в республику лиц, туда попали журналисты Алексей Венедиктов и Владимир Соловьев.

Специалист предположил, что разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко был довольно жестким. “Вполне вероятно, что они даже поругались”, – цитирует Жарова издание “Собеседник”. В результате белорусский лидер решил расправиться с представителями российских СМИ.

Ранее политолог Дмитрий Орешкин заявил, что президенты России и Белоруссии с трудом друг друга переносят. К такому выводу он пришел после анализа видео, сделанных во время переговоров политиков в Сочи. “Владимиру Путину хочется встать и уйти”, – сказал специалист.