Под Южноуральском полиция спасла детскую хоккейную команду

24.02.2021, 19:08, Разное

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На десятом километре трассы Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области попал в снежный затор автобус с детской хоккейной командой, передает Пятый канал. Сообщается, что это произошло из-за того, что водитель транспортного средства предупреждениями сотрудников ДПС пренебрег – ему сообщали о проблемах на дороге и просили переждать снегопад. Водитель согласился с доводами дорожной полиции, однако на деле выполнять рекомендаций не стал. На машине волонтеров детей доставили в безопасное место.