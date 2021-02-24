Дарья Мороз показала, как проводит время в элитной детокс-клинике

24.02.2021, 19:06, Разное

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Дарья Мороз поехала на прошлых выходных в Ленинградскую область на берег Финского залива, чтобы поправить свое здоровье. Актриса показала подписчикам в микроблоге Instagram в сторис, как она проводит время и что ест в элитной детокс-клинике.

Экс-супруга Константина Богомолова рассчитывала на то, что отлично отдохнет, но столкнулась с необходимостью соблюдения жесткого расписания. Мечты о чтении, длительных прогулках на природе и написании опусов разбились «в прах». Дарья Мороз раньше никогда не была в детокс-клинике, поэтому не представляла, что ее ждет на самом деле. Артистка призналась фолловерам, что диета и полезные процедуры даются ей тяжело. В сторис звезда «Содержанок» показала, что ей пришлось есть кабачки и овощную кашу.

Также Дарья Мороз призналась, что последние пару дней она пила только ТУМы. Это кисель, приготовленный из крупы без сахара и соли, в который могут иногда добавлять ягоды. Этот напиток прекрасно очищает организм, но пациенту клиники, как отметила артистка, достаточно трудно продержаться на нем 48 часов. Дело в том, что звездным клиентам нужно еще заниматься в этот период дыхательными практиками, ходить по врачам, делать массаж и обертывания. Дарья Мороз заявила, что на неделю она «точно выпала из столичной суеты».

Источник: 7days.ru