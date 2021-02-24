Ученые из Стэнфорда назвали причины усталости от Zoom и способы борьбы с ними

24.02.2021, 19:06, Разное

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Учёные из Стэнфорда назвали четыре причины усталости от видеоконференций в Zoom и эффективные способы борьбы с ними. Автор исследования Джереми Бейленсон надеется помочь людям более эффективно проводить конференции на удалённой основе без вреда для здоровья.

В самом начале своего обращения профессор Бейленсон отметил, что в качестве основной программы он выбрал Zoom из-за её распространённости, но усталость от длительных видеоконференций будет проявляться в любом приложении вне зависимости от его разработчиков. Первая причина кроется в чрезмерном количестве зрительного контакта. Из-за этого начинается страх публичных выступлений и, как следствие, возрастает уровень тревожности. Для решения необходимо выключить полноэкранный режим или отойти от монитора.

Вторая причина заключается в возможности наблюдать за самим собой. Как следствие человек гораздо критичнее относится к себе и чаще отвлекается на своё «отражение». Из-за этого возрастает напряжение и стресс, что и приводит к быстрому переутомлению. Избавиться от этого недочёта можно с помощью отключения своего собственного изображения. Третья причина переутомления также связана с собственным изображением. Из-за невозможности взаимодействовать с человеком лично, участники чаще демонстрируют знаки одобрения с помощью чересчур активных жестов (кивание головой, большой палец вверх). В этом случае полезно вовсе сделать перерыв и отвернуться от монитора.

Последняя, но не менее важная, причина быстрого переутомления при видеоконференции заключается в недостатке движения. Человеку свойственно двигаться во время общения и в это время когнитивные функции возрастают. Легче думать и обрабатывать информацию. Из-за видеосвязи все участники очень ограничены в движении и поэтому наблюдается снижение продуктивности. Решением является обязательный перерыв, во время которого совершаются активные действия. Если же его сделать невозможно, то лучше использовать для видеосвязи телефон, так как он позволит перемещаться по комнате и снизит уровень стресса.

Источник: incrussia.ru