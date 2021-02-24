Норкин рассмешил зал историей про мумию фараона

24.02.2021, 19:06, Разное

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Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз рассмешил аудиторию, рассказав шутку из своей жизни. В качестве действующих лиц выступил друг журналиста и мумия фараона.

Андрей Норкин известен публике не только как ведущий «Место встречи», но и как человек с очень тонким чувством юмора. Его истории неоднократно заставляли зал и гостей смеяться. В этот раз причиной для смеха стала история, как журналист и его хороший друг решили пойти и посмотреть на мумию фараона. Сам Норкин считал такое занятие не очень интересным и стоящим внимания, но его товарищ возразил тем, что культурному человеку следует видеть всё.

В итоге они просмотрели выставку и во время неё историк начал показывать присутствующим всю семью египетского правителя. «Вот сын фараона, вот его брат и жена, а вот и сама мумия фараона», – объяснял экскурсовод. В этот момент друг Норкина спросил: «Я, конечно, извиняюсь, но кем именно она ему приходится?» Подобный рассказ заставил зрителей смеяться и аплодировать телеведущему, пишет интернет-издание NewInform.