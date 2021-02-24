 

Норкин рассмешил зал историей про мумию фараона

24.02.2021, 19:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз рассмешил аудиторию, рассказав шутку из своей жизни. В качестве действующих лиц выступил друг журналиста и мумия фараона.
Андрей Норкин известен публике не только как ведущий «Место встречи», но и как человек с очень тонким чувством юмора. Его истории неоднократно заставляли зал и гостей смеяться. В этот раз причиной для смеха стала история, как журналист и его хороший друг решили пойти и посмотреть на мумию фараона. Сам Норкин считал такое занятие не очень интересным и стоящим внимания, но его товарищ возразил тем, что культурному человеку следует видеть всё.

В итоге они просмотрели выставку и во время неё историк начал показывать присутствующим всю семью египетского правителя. «Вот сын фараона, вот его брат и жена, а вот и сама мумия фараона», – объяснял экскурсовод. В этот момент друг Норкина спросил: «Я, конечно, извиняюсь, но кем именно она ему приходится?» Подобный рассказ заставил зрителей смеяться и аплодировать телеведущему, пишет интернет-издание NewInform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / «Ласковый убийца» – Врачи дали советы, как уберечься от гепатита С

28.06 / Рима Пенджиева из «Дома-2» продемонстрировала пикантный снимок в нижнем белье

16.10 / Мнение: Парочка очень загадочных влюбленных из Голландии

09.09 / Мнение: Чего социалисты не понимают про капитализм

10.12 / Мнение: Как вербуют в Братья-Мусульмане

03.10 / Названа стоимость отдыха Ивлеевой и Элджея на Мальдивах

07.07 / На Москву надвигается ураган

04.09 / Пока папа на матче: Настасия Шубская устроила старшему сыну хоккейную вечеринку без Александра Овечкина

26.10 / Русскоязычные СМИ Белоруссии

15.12 / Ученые назвали самого древнего родственника человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска