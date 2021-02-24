Климатолог: Из-за глобального потепления весна будет наступать позже

24.02.2021, 19:04, Новости дня

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Из-за изменений климата, понятие сезона размывается, а времена года сместились примерно на месяц вперед, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова рассказала, что процесс изменения климата в России, который начался еще 5-7 лет назад, сейчас подходит к логическому завершению и нынешний февраль является началом новой климатической эпохи.

«Климат меняется. В первую очередь, это проявляется в том, что растет глобальная температура. Причем на территории РФ это происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в глобальном масштабе. А если говорить об арктической зоне России, то там вообще в 3–3,5 раза», – говорит Киселев.

Во-вторых, число всевозможных геометеорологических опасных явлений (катаклизмов) учащается, продолжает климатолог, что также является явным проявлением изменения климата.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в среднем по территории РФ происходит увеличение количества осадков примерно на 2,2 % за десятилетие, объясняет специалист. Такая же тенденция в среднем наблюдается в мире. Поэтому на вопрос, почему в век глобального потепления в феврале граждане Европейской части РФ и других стран наблюдали повышенное количество осадков, преимущественно в виде снега, он ответил, что при повышении температуры всей климатической системы, в первую очередь атмосферы и океана, по законам физики происходит увеличение энергии в этой системе, а увеличение энергии требует ее выхода.

«И вот этот выход, во-первых, связан с катаклизмами, а, во-вторых, с изменением интенсивности круговорота воды в природе, когда вода сначала оказывается на земле или в океане, реках, озерах и т.д., а затем она начинает более интенсивно испаряться, потому что теплеет. Влага интенсивнее поднимается вверх, конденсируются облака, которые после выпадают в виде осадков», – поясняет климатолог.

Он также рассказывает, что исходя из наблюдений синоптиков, можно сделать вывод, что в современном климате размывается понятие сезона. «Если много лет назад люди понимали, что с приходом марта приходит весна, и, в общем, это ощущалось по тому, что происходило за окном, то сейчас эта картина довольно сильно размыта, и зачастую холодный сезон просто плавно переходит в теплый и наоборот. Второе наблюдение заключается в том, что сезоны сдвинулись примерно на месяц. То есть то, что мы ожидаем в марте, приходит где-то к апрелю», – подытожил Киселев.

Ранее научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, как этой зимой в Европейской части России, Европе и Америке.