Последнюю статую диктатора Франко демонтировали в Испании 45 лет спустя после его смерти

24.02.2021, 19:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Последняя остававшаяся в Испании статуя диктатора Франсиско Франко (1892-1975) была убрана в автономном городе Мелилья по решению местной ассамблеи депутатов.

Ассамблея автономного города ранее поддержала решение избавиться от монумента, который был установлен у входа в городской порт. За инициативу проголосовали 14 депутатов, 10 парламентариев воздержались, один высказался против. Статуя появилась в городе в 1978 году, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение газеты El Pais.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Он умер в 1975 году в возрасте 82 лет, был похоронен в монументальном комплексе «Долина павших» под Мадридом. Оттуда 24 октября 2019 года его останки были перенесены на кладбище Мингоррубио.