Катерина Шпица вышла замуж накануне дня рождения своего сына

24.02.2021, 18:32, Разное

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Катерина Шпица и Руслан Панов поделились радостной новостью с подписчиками, опубликовав в Instagram селфи из салона автомобиля. Влюбленные были помолвлены больше двух лет: помимо того, что сама Катерина признавалась, что ей не так важно документальное подтверждение серьезности их отношений, так еще и пандемия отложила их планы на свадьбу. Об этом актриса в прошлом году рассказала российским СМИ:

Спасибо коронавирусу! Я очень занятой человек, и предполагался удачный промежуток для свершения сего обряда. А потом ограничения… И до сих пор это имеет над нами власть. Ну потому что мне хочется торжества. Но не праздника ради праздника. А хочется торжества, хочется запомнить этот день. Хочется себя в этот день чувствовать свободными. Не в маске.

Церемония бракосочетания прошла в одном из московских ЗАГСов в присутствии только самых близких людей. Среди них оказалась певица Алена Свиридова, она же поделилась фотографией молодоженов и поздравила их:

Катюша и Руслан! Я вас очень люблю! У вас получится! Я всплакнула @katerinashpitsa #русланпанов #лучший день

Невеста выбрала для росписи белое платье с открытыми плечами, а жених — классический костюм черного цвета и светлый галстук. Кстати, дату свадьбы актриса выбрала интересную: она вышла замуж накануне дня рождения своего сына от первого брака. Завтра, 25 февраля, Герману исполнится девять лет.

Руслан и Катерина

Напомним, впервые Катерина вышла в свет с новым избранником в августе 2018 года – на церемонии открытия фестиваля “Короче” в Калининграде. Тогда же актриса рассказала HELLO!, что Руслан имеет отношение к руководству одним известным в Москве фитнес-клубом и сам является тренером. Предложение руки и сердца Руслан Панов сделал в октябре того же года на сцене театра Булгакова после премьеры спектакля Шпицы “Ромео и Джульетта”, где актриса сыграла главную роль. Видео этого момента можно посмотреть здесь.

Ранее Катерина Шпица уже была замужем: с января 2010 года она состояла в браке с актером-каскадером Константином Адаевым, однако они расстались вскоре после рождения сына Германа (25 февраля 2012 года). Потом Шпица якобы встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом, их “роман” завершился в 2015 году.

Катерина Шпица с сыном и женихом, август 2020 года