Юрий Лоза пообещал отпустить заложников, если его представят к званию заслуженного артиста

24.02.2021, 18:31, Разное

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В подмосковном селе Юрьево продолжается противостояние полиции и известного артиста Юрия Лозы.

Сегодня утром певец захватил в заложники группу людей и потребовал присвоения ему звания заслуженного артиста. Дом Лозы оцеплен полицейскими, из соседних домов эвакуированы люди, на место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. На соседних улицах ждут приказа снайперы и бойцы спецназа.

– «Альфа» тоже здесь, но от них пока работает только переговорщик, хотим решить дело миром, без стрельбы, артист всё-таки, мы не знаем, какое у него оружие, – сообщил официальный представитель кризисного штаба.

Специалист по переговорам группы «Альфа» уже трижды беседовал с Юрием Лозой. Он сумел убедить певца, что лицу, подозреваемому в захвате заложников, не может быть присвоено почётное звание. Сначала надо добровольно всех отпустить. Лоза смягчил свои требования. Он отпустит заложников, если министр культуры Московской области отправит Президенту представление на звание Заслуженного артиста.

– В этот раз вы благодарностью не отделаетесь. Либо представляете меня к Заслуженному, либо я никого не отпускаю! Я им «Плот» буду петь, пока не посинеют!, – передал Лоза через своего спичрайтера, находящегося на телефонной связи с ним.

Час назад из дома вышла заложница и вынесла кассету с видеообращением, которое Лоза требует показать по Первому каналу. Однако выполнить это требование оказалось сложно – в телецентре «Останкино» не нашлось ни одного видеомагнитофона формата VHS.

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