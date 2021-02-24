Латышская публицистка долго ждала 23 февраля и накопила много яда

24.02.2021, 18:30, Разное

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Neatkarīgā 23 февраля, 2021

““Поздравим наших мужчин в День армии шпеком и колбасками, а не вязаными носками!” – цитирую по памяти пользовательницу соцсети, которая предлагала купить ее продукцию. Спрашиваю, а что за День армии? Этот день – 23 февраля – день Красной армии, ну, мужской день! Казалось бы, ни один человек будучи в своём уме не станет отмечать этот кровавый праздник, а тут – вот тебе, Минька, пять латов – отмечают и даже шпеком одаривают! – недоумевает Элита Вейдемане в “Неаткариге”, перевод Press.lv.

Когда-то, в “русские времена” этот день отмечался концертами, программами и фильмами по ТВ, и, конечно, основательными пьянками. В результате современной тривиализации, 23 февраля превратился в “Мужской день” по аналогии 8 марта – Международным женским днем. Нельзя отрицать, что переполненные мужской энергией и воспоминаниями молодости, многие и сейчас отмечают этот день, потому что, друзья, служба в советской армии была настоящей школой мужества. Конечно, хороша школа, которая учит, как остаться живым в одной из самых кровавых армий мира.

Но, немного истории. Непонятно почему для празднования дня рождения красной армии была выбрана именно дата 23 февраля. 28 января 1918 года предводитель российского люмпен-пролетариата Ленин подписал декрет о создании Красной армии, а 29 января издал декрет об организации Красного флота рабочих и крестьян. Почти через месяц после этого немецкие захватчики взяли Минск и 22 февраля был опубликован призыв о социалистической родине, которая находится в опасности. На следующий день люмпены стремительно проснулись и стали записываться в Красную армию. Шли годы, однако никто не мог понять, а какой день на самом деле нужно праздновать основание Красной армии. Тогда в 1938 году Сталин ударил кулаком по столу и сообщил, именно 23 февраля 1918 года армия разгромила немцев под Нарвой и Псковом. Это, конечно, была ложь, потому что битвы под этими городами происходили 25 января и 5 марта, к тому же красные не одержали победу, а наоборот – проиграли, и Красная армия, сверкая пятками, сбежала в сторону Петрограда, по дороге на железнодорожной станции захватив цистерну спирта…

Соблюдая традицию лжи и глупости, правительство РФ 10 февраля 1995 года провозгласило переход Дня советской армии и военно-морского флота в День защитника отечества, который отмечается потому, что 23 февраля 1918 года русские победили немецких захватчиков…

Как латыши стали приспособленцами?

До 1940 года независимая Латвия не знала, что это за праздник такой – 23 февраля. Но его в страну принесли те 25 000 военных, которые появились у нас с конца 1939 года, в соответствии с подписанным 5 октября 1939 года «Соглашением о добровольной взаимопомощи с нашей дружественной державой», то есть, Советским союзом. Можно считать, что оккупация Латвии началась намного раньше, чем 17 июня 1940 года. 10 октября 1939 года советский крейсер «Киров» и две подводные лодки уже стояли на якоре в Лиепайском порту. Корабли встречали посольские сотрудники Советского Союза и генерал латвийской армии Оскар Данкер.

После сердечных поздравлений друг друга в Лиепае состоялся пышный банкет, на котором господин Данкер произнес тост за «главнокомандующего Сталина». 29 октября через Зилупе в Латвию прибыл эшелон красноармейцев. Добравшись до Риги, военные начали хорошо проводить время – как шутят, нужно было основательно отметить новоселье.

С ноября 1939 года началась идеологическая обработка: латвийское радио должно был ставить программы из пропагандистских советских песен в “честь Великой октябрьской социалистической революции”. И в какой-то момент тогдашний диктор господин Смилгс сообщил, что Ригу обеспечат и Московским радио.

Благодаря радио, латвийским людишкам стал понятен смысл празднования 23 февраля. Дом латышского общества стал гнездом для Красной армии на много десятилетий, но в самый первый раз – 23 февраля 1940 года там провели не только праздничный акт в честь героической Красной армии, но также доблестный раут, сообщая о котором Москве посол СССР в Латвии товарищ Деревянский писал, что участники его – солдаты и офицеры – перепились так, что некоторые даже валялись на полу и громко кричали, что “всех латышей нужно перестрелять”. А в латвийской прессе об этом чудном событии не напечатали ни слова.

Сегодня не стоит удивляться грубой, но столь действенной уловке, с помощью которой советское правительство заставляло латышей становиться приспособленцами и коллаборационистами: все хотели жить. Кем бы они ни были – дикторами ли на оккупированном радио, официантами ли в буфете Дома латышского общества или крестьянами, которые привозили деревенские товары в Ригу.

1940 год: солдаты 24-го территориального стрелкового корпуса, в который была преобразована латвийская армия, на параде в Риге в честь 7 ноября.

Как прославлять мужество?

Праздновать можно хоть день рождения чертовой бабушки, но пусть это празднование не задевает других, тех у кого с этой бабушкой нет никакой связи. Можно предлагать в соцсетях купить шпек и колбаски, но не нужно в комплекте с этим демонстрировать свою ограниченность. Можно даже организовать закрытую вечеринку, где все будут пить “коктейль Молотова”, есть карбонад “Гусеница танка”, наслаждаться десертом “Скользкий Александр Морозов”, и параллельно смотреть фильм “Как мы оккупировали Латвию”.

Единственное пожелание: понимайте, где заканчиваются шутки и начинается кровавая правда. А начинается она именно тогда, когда узнаешь про зверства красноармейцев в Латвии, в Восточной Европе, в Германии и других странах. Когда узнаешь о бескультурии и грязи, о лжи и притворстве, которые сюда привнесла власть красных оккупантов. Если кому-то хочется что-то праздновать, нужно в какой-то свободный момент вспомнить, что отмечать 23 февраля “день мужчин” – не единственный способ, которым можно прославлять мужество.