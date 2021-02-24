В 2019 году в Канаде похитители угнали 87000 автомобилей

24.02.2021, 18:30, Разное

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22.2.2021

Самой угоняемой маркой автомобилей в Онтарио стал Lexus RX350 2017 года.

Согласно исследованию Hellosafe.ca, вторым по популярности среди воров является Lexus RX350 2018 года, а третье место заняла Honda CR-V 2018.

«Количество угнанных автомобилей в Канаде растет, что не является хорошей новостью для страховых компаний. В самом деле, чем больше сообщений о кражах поступает, тем больше будут становиться страховые суммы для покрытия этих возрастающих рисков угона», – сказал Антони Фручард, главный директор Hellosafe.ca.

Согласно исследованию, в 2019 году в Канаде было угнано 87 006 автомобилей, а наиболее пострадавшей провинцией стал Онтарио.

Hellosafe.ca сообщает, что в 2019 году в Онтарио было угнано почти 24000 автомобилей, за ним следуют Альберта с 23 535, Британская Колумбия с 13 353 и Квебек с 11961.

А вот в атлантических провинциях было зарегистрировано всего 2967 случаев автоугона.

На национальном уровне в 2020 году самым угоняемым автомобилем была Honda CR-V 2018 года, за ней следовали Lexus RX350 2017 года, а затем Honda CR-V 2017 года.

Основная причина, по которой преступники угоняют автомобили, – это продажа их за границу, однако некоторые преступные элементы также разбирают их на запчасти или используют для совершения других преступлений.

Большинство украденных автомобилей никогда не возвращаются к владельцам, поэтому важно, чтобы Ваш автомобиль был застрахован.

Это исследование было разработано с использованием данных, опубликованных Статистическим управлением Канады и Страховым бюро Канады.