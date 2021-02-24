В четырех областях Украины началась вакцинация от COVID-19

24.02.2021, 18:20, Новости дня

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24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

Первым вакцинированным в Черниговской области стал заведующий отделением интенсивной терапии областной больницы Игорь Кузин. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной государственной администрации.

“Вакцинация у нас на 100% добровольная и бесплатная. Из почти 1200 медиков, которые были опрошены и должны быть вакцинированы в первую очередь, более 600 дали согласие на прививку”, – рассказал начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш.

В Киевской области первую прививку от COVID-19 получила заведующая инфекционным отделением Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко, сообщили в Киевской ОГА.

“Вакцинация формирует иммунитет к вирусу и помогает предупредить инфицирование. Однако даже если вы заболеете, то перенесете болезнь значительно легче. Именно поэтому я приняла для себя решение получить прививку и успела сделать ее в самом начале прививочной кампании в области”, – отметила Шульженко.

В Винницкой области первым человеком, вакцинированным от коронавируса, стала семейный врач Людмила Бойко. Об этом с Facebook написал глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

“Сегодня же Людмила Николаевна будет вакцинировать других, она из мобильной бригады [по вакцинации], одной из 20”, – отметил глава ОГА.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/videos/242323920905302/

Первую прививку от коронавируса в Украине сделали жителю Черкасской области, ее получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

Черкасская область стала первым регионом в Украине, получившим вакцину от коронавируса. В области, по данным облгосадминистрации, зафиксировали более 48 тыс. случаев COVID-19.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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