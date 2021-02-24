СБУ задержала эксперта с каналов Медведчука, которого подозревают в госизмене

24.02.2021, 18:20, Новости дня

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Служба безопастности Украины сообщила о подозрении в госизмене Юрию Дудкину, который выступал в качестве военно-политического эксперта на телеканалах лидера “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам.

В СБУ заявили, что по заданию кураторов Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в соцсетях и YouTube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из России. На этих ресурсах подозреваемый распространял заказной контент, в том числе от координаторов с российского “Первого канала” и агентства News Front, говорится в заявлении.

Дудкин лично принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных телеканалах, отметили в СБУ.

“Он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков”, – говорится в сообщении.

В СБУ заявили об экспертизах, подтверждающих признаки подрывной деятельности во вред госбезопасности в действиях Дудкина.

СБУ опубликовала запись и расшифровку разговоров Дудкина с собеседницей, названной Ольгой с “Первого канала”, в котором с ним договариваются о сотрудничестве за вознаграждение.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Дудкин на своей странице в Facebook подтвердил, что у него идет обыск и ему сообщили о подозрении.

https://www.facebook.com/y.dudkin/videos/4098597670190463/

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в сотню самых богатых украинцев по версии журнала НВ за 2020 год. Издание оценило его состояние в $776 млн, он занимает 10-е место в рейтинге.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц.

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