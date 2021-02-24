 

При пожаре в Подмосковье погибли дети

24.02.2021, 18:18, Разное
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Утром 24 февраля в деревне Лугинино в составе городского округа Солнечногорск Московской области загорелся частный дом, передает сайт “Радио 1”. Пожар унес жизни трех человек – одного взрослого мужчины и двух детей. По непроверенной информации, к трагедии могла привести поломка удлинителя, через который к сети был подключен обогреватель. Окончательный ответ предстоит дать прокуратуре.



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