При пожаре в Подмосковье погибли дети

24.02.2021, 18:18, Разное

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Утром 24 февраля в деревне Лугинино в составе городского округа Солнечногорск Московской области загорелся частный дом, передает сайт “Радио 1”. Пожар унес жизни трех человек – одного взрослого мужчины и двух детей. По непроверенной информации, к трагедии могла привести поломка удлинителя, через который к сети был подключен обогреватель. Окончательный ответ предстоит дать прокуратуре.