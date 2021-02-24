 

Экс-возлюбленная Баскова Кальчева раскрыла причину расставания с ним

24.02.2021, 18:16, Разное
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После расставания с Николаем Басковым певица София Кальчева не комментировала их взаимоотношения. Только спустя четыре года она решила рассказать, что стало причиной разрыва.
Роман знаменитостей длился несколько лет, но в 2017 году стало известно, что София Кальчева ушла от «золотого голоса РФ». Звезд считали одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. По словам артистки, Николай Басков несколько раз предлагал ей узаконить отношения. Однако она так и не ответила певцу согласием. София Кальчева убеждена, что их совместное будущее было невозможно из-за сложных характеров. Влюбленным было очень сложно уступать друг другу, поэтому, когда они были рядом, то создавалось впечатление «разорвавшейся бомбы». Как отметила София Кальчева, они два лидера, а семейная жизнь подразумевает постоянные совместные уступки.

Несмотря на то, что знаменитая пара тонко чувствовала друг друга, на их романе сказался плотный гастрольный график. У Баскова и Кальчевой не было возможности уделять достаточно времени друг другу, поэтому со временем их чувства постепенно остыли. Несмотря на разрыв, пара осталась хорошими друзьями.

До отношений с Софией Кальчевой «главный блондин страны» состоял в браке со Светланой Шпигель. Дочь продюсера подарила Николаю Баскову сына. После развода она уехала с ребенком жить в Израиль, сменив фамилию. Певец уже несколько лет не виделся со своим наследником.



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