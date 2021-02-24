Валерия приняла у себя в гостях сына с новорожденной внучкой

24.02.2021, 18:16, Разное

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Популярная российская певица Валерия на выходных принимала в гостях сына Арсения с женой и новорожденную внучку Селин. Фотографией с малышкой и мужем Иосифом Пригожиным она поделилась в социальной сети Instagram.

В комментарии к публикации Валерия написала, что на выходных к ней в гости приезжала внучка. Она отметила, насколько вкусно пахнут маленькие дети. Звездная бабушка называет девочку не только «Селинка-малинка», но и «сладкая печенька».

На обнародованной фотографии Валерия нежно гладит маленькую внучку, а на руках ее держит Иосиф Пригожин. В комментариях многие подписчики отметили, насколько супруг артистки трогательно относится к девочке.

Напомним, что певица Валерия стала бабушкой 1 января. У ее невестки Лианы 31 декабря начались схватки, поэтому после боя курантов она сразу же поехала в роддом. Некоторые подписчики не понимают, почему молодая семья выбрала такое необычное имя для ребенка. Артистка на этот счет является категоричной, поэтому сразу ставит на место недовольных хейтеров. К слову, невестка певицы уже восстановилась после родов. На днях Лиана Шульгина показала свою тонкую талию.