Регина Тодоренко примет участие в ледовом шоу с Романом Костомаровым

24.02.2021, 18:16, Разное

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В микроблоге Instagram Регина Тодоренко пояснила поклонникам, что она намерена вновь выйти на лед. Телеведущая будет принимать участие в шоу с Романом Костомаровым накануне женского праздника, 7 марта. Мероприятие пройдет в спорткомплексе «Мегаспорт».

По этому поводу cупруга Влада Топалова предложила подписчикам устроить фан-встречу. Регина Тодоренко очень волнуется, так как это будет первая большая ледовая арена, на которой она выступит. Спорткомплекс вмешает всего 14 тысяч зрителей. Телеведущая считает, что билет на такое шоу может стать отличным подарком девушке на 8 Марта.

Фигурист Роман Костомаров был партнером знаменитости на проекте «Ледниковый период» в конце 2020 года. Пара заняла третье место в популярном шоу. В одном из интервью ведущая призналась, что из-за большой занятости в других программах она часто не была на тренировках. Она чувствует свою вину за то, что из-за нее олимпийский чемпион не смог победить в шоу. Несмотря на это, Регина Тодоренко не забросила фигурное катание и продолжает тренироваться на столичных спортивных аренах.