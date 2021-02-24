 

Кнессет Израиля постановил сделать обрезы из всего огнестрельного оружия

24.02.2021, 18:11, Разное
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Израильский парламент принял законопроект, предписывающий выполнять спиливание небольшой части края ствола у любого артиллерийского и стрелкового оружия, либо приклада у винтовок, а у пистолетов — уголка рукояти.

В пояснительной записке указано, что требования предъявляются из практических и гигиенических соображений, поскольку обрезы имеют меньший вес, значительно удобнее при стрельбе, реже дают осечки и менее чувствительны к загрязнениям.

Владельцы оружия смогут провести процедуру у специально обученных оружейников-моэлей ЦАХАЛ в ближайшей синагоге. При изготовлении нового оружия спиливание будут делать в присутствии раввина непосредственно на производстве на восьмой день после сборки. Обрезки будут отправляться на оружейный завод в Иерусалиме для изготовления оружия на экспорт.

Владение оружием, не прошедшим процедуру, будет считаться некошерным и преследоваться по закону.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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