Скандалы: Жерар Депардье ответит за любовь

24.02.2021, 18:02, Разное

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22-летняя французская актриса подала заявление в полицию о том, что дважды подверглась насилию со стороны 72-летнего актера в его доме в Париже

Как стало известно агентству AFP из источников во французской судебной системе, актер Жерар Депардье официально обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Обвинение было предъявлено еще 16 декабря, а поводом для него стало заявление 22-летней актрисы, которая утверждает, что стала жертвой Депардье летом 2018 года. Девушка рассказала полиции, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже.

Изнасилование произошло во время домашней репетиции

По словам пострадавшей, первый инцидент произошел 7 августа 2018-го, а второй — 13 августа. Имя актрисы не раскрывается, однако близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино. Предполагается, что в те два вечера Депардье предлагал девушке репетировать пьесу. Однако, по словам источников, «в поведении звезды не было ничего профессионального». Представляющая интересы актрисы адвокат Элоди Туайон-Ибон выразила надежду на то, что пресса с уважением отнесется к частной жизни ее клиентки.

Дело уже закрывалось из-за отсутствия доказательств

Адвокат Депардье Эрве Темим успел заявить, что его клиент категорически отрицает любые обвинения в своей адрес. Подобные комментарии Темим уже делал несколько раз с тех пор, как еще в 2018 году о подозрениях в отношении актера стало известно впервые. Первоначальное расследование заявлений актрисы проводилось прокуратурой в 2019-м, но вскоре его закрыли из-за отсутствия доказательств. Девушка снова обратилась в правоохранительные органы, и летом 2020-го расследование возобновилось, а в октябре по просьбе прокуратуры суд принял решение вновь открыть дело об изнасиловании. Пока неизвестно, какие именно доказательства, полученные в ходе расследования, стали поводом для предъявления обвинения Депардье.

У Депардье не впервые проблемы с законом

Жерар Депардье известен своим провокационным поведением и пользуется репутацией бонвивана. В 2012 году он был обвинен в нападении и нанесении побоев после того как во время конфликта на парижской улице ударил в лицо другого автовладельца. Год спустя он попался на вождении в пьяном виде, когда упал со скутера в Париже. Артист не явился на слушание этого дела и был лишен прав на следующие полгода. В 2020-м его вновь остановили за рулем скутера в пьяном виде. Также в 2011-м Депардье пришлось приносить извинения после того как он на глазах других пассажиров пописал в пластиковую бутылку во время рейса Париж — Дублин, а в 2014-м его обвиняли в том, что он обливал водой прохожих из окна своей итальянской квартиры.

Депардье — легенда французского кино

Депардье начал актерскую карьеру в 18 лет в труппе независимого театра «Кафе де ля Гар». Первую славу ему принесла роль в провокационной драме Бертрана Блие «Вальсирующие». Вскоре он уже снимался в главных ролях в картинах таких великих режиссеров, как Бернардо Бертолуччи («Двадцатый век»), Франсуа Трюффо («Последнее метро»), Марко Феррери («Последняя женщина», «Прощай, самец!») и Алена Рене («Мой американский дядюшка»). Среди других фильмов с участием Депардье — «Сирано де Бержерак», «Полиция», «Дантон», «1492: Завоевание рая», «Человек в железной маске». Он дважды был удостоен премии «Сезар», становился лауреатом «Золотого глобуса» и актерских призов Каннского и Венецианского фестивалей, а также был номинирован на «Оскар».

Депардье — гражданин России

О желании получить гражданство России Депардье заявил в 2012 году, когда его привели в возмущение планы французского правительства ввести так называемый «налог для богатых». В 2013-м артисту выдали российский паспорт и прописку в Саранске, а вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дарит Депардье пятикомнатную квартиру в Грозном. Актер зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель и запустил несколько бизнес-проектов в сфере продуктов питания. Впрочем, уже в 2015-м стало известно, что на постоянной основе Депардье живет в Бельгии, а спустя еще три года он вернулся во Францию, где к тому моменту отказались от 75-процентного налога для богатых. При этом в России с него уже несколько лет пытаются взыскать долги по налогам, но саранским приставам не удается это сделать из-за отсутствия у должника имущества, на которое можно было бы наложить арест.