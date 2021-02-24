Женщине пересадили инфицированные коронавирусом легкие

24.02.2021, 18:00, Разное

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В описанном случае донором двух легких стал человек, который погиб в автокатастрофе. Врачи не обнаружили у него объективных признаков COVID-19. Во время подготовки к забору легких медработники взяли у донора мазок из носоглотки, ПЦР-тест не нашел в нем коронавирусов.

Пересадку легких получила женщина, которая страдала от тяжелой хронической обструктивной болезни легких. Процедура трансплантации прошла гладко, но спустя три дня у пациентки развилась лихорадка, дыхание стало затрудненным. Женщину поместили в палату интенсивной терапии, ей проводили искусственную вентиляцию легких.

В мазках из носоглотки пациентки ученые не нашли SARS-CoV-2. Но они обнаружили коронавирус в промывной жидкости (при лаваже) из бронхов и легких.

Через четыре дня после операции хирург, который проводил транстплантацию, заболел COVID-19. Образцы жидкости из бронхов, которые были взяты при заборе легких у донора, тоже были протестированы на SARS-CoV-2, результат оказался положительным. Генетический анализ показал, что и пациентка, и врач, заразились от донора легких.

Спустя два месяца после операции пациентка скончалась. Kaiser Health News сообщает, что оперировавший ее хирург выздоровел после COVID-19.

«Центры трансплантации и организации, которые занимаются забором органов, должны делать тесты на SARS-CoV-2 с материалами, которые взяты из нижних дыхательных путей потенциальных доноров», – цитирует авторов исследования Live Science. Они добавляют, что также необходимо поднять вопрос об улучшении индивидуальных защитных средств сотрудников, которые задействованы в трансплантации легких.

В 2020 году в США было проведено около 40 тысяч пересадок органов. Описанное American Journal of Transplantation заражение коронавиурсом – в настоящее время единственный известный случай инфицирования при трансплантации. Об этом Kaiser Health News сообщил доктор Даниел Каул (Daniel Kaul), директор службы предупреждения инфекций при трансплантации Системы здравоохранения Мичиганского университета.