Госдума разрешит Росгвардии вызывать на дуэль за оскорбление ветеранов

24.02.2021, 17:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект о разрешении сотрудникам Росгвардии вызывать на дуэль лиц, оскорбляющих ветеранов или память о них.

«Преступлений такого рода в России в последнее время становится все больше, – объяснила Яровая. – «Однако предатели святости нашей памяти уходят от ответственности, пользуясь брешами в законодательстве. Сегодня эти бреши мы закрываем. Даже если суд не сможет найти соответствующую Уголовному кодексу вину в действиях того или иного клеветника или фигуранта, на стражу устоев нашего общества встанут рыцари в шлемах и без страха – росгвардейцы».

По задумке депутата, вызов на дуэль будет происходить без участия следствия или прокуратуры, причем право выбора оружия останется за вызывающим росгвардейцем. В случае оскорбления малой тяжести (бытовая брань) росгвардеец-дуэлянт сможет взять дубинку, средней тяжести (мат, сомнение в героизме) – стреляющий резиновыми пулями автомат и светошумовые гранаты, а для тяжелых форм оскорблений (их точный список будет определен правительством РФ и, в частности, будет включать в себя слова «холуй» и «предатель») росгвардейцам разрешат применять боевое оружие и спецтехнику.

В Комитете Госдумы по сохранению исторической памяти добавили, что поддерживают законопроект Яровой и будут рекомендовать его к принятию с одним уточнением: на вызванных росгвардейцами на дуэль должна будет распространяться статья 318 УК РФ, наказывающая за причинение вреда здоровью представителя силовых структур.

«Мы не можем рисковать жизнями наших доблестных сотрудников, – объяснил председатель Комитета Петр Тургенев. – «Оскорбляющие наших ветеранов выродки не должны уйти от ответственности, пользуясь случайностью на дуэли. Даже если им повезет, карающая рука закона настигнет их, как это и должно быть в стране, победившей нацизм».

Рассмотреть законопроект в первом чтении предполагается уже в марте.

—