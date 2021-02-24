Племянник Елизаветы II получил тюремный срок за попытку изнасилования

24.02.2021, 17:42, Разное

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В середине января иностранные СМИ сообщили, что Саймон Патрик Боуз-Лайон – 19-й граф Стратморский и Кингхорнский, правнучатый племянник королевы-матери и внучатый племянник королевы Елизаветы II – обвиняется в попытке изнасилования. Тогда началось судебное разбирательство, а сегодня стало известно, что Саймон был приговорен лишь к 10 месяцам тюрьмы, хотя ему грозило до 5 лет лишения свободы. Он сам признал себя виновным в нападении на 26-летнюю девушку, гостившую у него в числе других знакомых в его замке Глэмис в Шотландии.

Как сообщал Daily Mail, во время приема Патрик был увлечен одной из девушек, после чего, изрядно выпив, вломился к ней в комнату, толкнул на кровать, попытался поцеловать, раздеть, утверждая, что хочет заняться с ней сексом. На все попытки девушки сопротивляться и выгнать графа тот отвечал: “Ты никто, чтобы указывать мне, что делать в моем доме”. В итоге, после 20-минутной схватки с пьяным представителем королевской семьи девушке удалось вышвырнуть его за дверь, после чего она начала рассылать друзьям, также находившимся в замке, просьбы о помощи.

Она спала, когда услышала стук в дверь. Боуз-Лайон кричал: “Это Сэм, пожалуйста, впусти, это важно”. Она думала, что что-то случилось, открыла дверь, после чего Саймон толкнул ее на кровать, сильно сжал ее грудь. Она убежала в ванную комнату, но Боуз-Лайон преследовал ее,

– рассказал адвокат пострадавшей, которая утром сразу же покинула замок. Саймон, в свою очередь, попытался извиниться перед ней за произошедшее, заявив, что ему очень стыдно и что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но девушка успела подать заявление в полицию.

Саймон Патрик Боулз-Лайон

По словам шерифа Алистера Кармайкла, до сих пор – хотя прошел уже год – “девушке снятся кошмары, и у нее случаются панические атаки”.

На протяжении всего этого инцидента она ясно давала вам понять, что хочет, чтобы вы остановились. Она неоднократно говорила вам, что у нее есть парень, неоднократно просила вас уйти и неоднократно вынуждена была отталкивать вас от себя. Все это вы проигнорировали. Как только ей наконец удалось выгнать вас из спальни, вы вернулись к двери и умоляли ее впустить вас обратно, – сказал в суде шериф.

Сам Саймон Патрик также уже дал комментарий – представитель графа передал его слова CNN:

Мне очень стыдно за свои действия, которые причинили столько страданий гостю в моем доме. Когда я понял, что сделал, я тут же извинился. Сегодня я снова приношу свои искренние извинения. Я глубоко сожалею о своем поведении и причиненных страданиях. Ясно, что в ночь инцидента я был слишком пьян. Как человек, очень хорошо осведомленный о вреде, который может нанести алкоголь, я должен был учитывать все возможные последствия. В любом случае, я признаю, что алкоголь не может служить оправданием моему поведению.