 

С днем рождения, принцесса Эстель: новые портреты дочери кронпринцессы Швеции Виктории

24.02.2021, 17:42, Разное
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Вчера, 23 февраля, свой девятый день рождения праздновала принцесса Эстель, герцогиня Эстергетландская, дочь кронпринцессы Швеции Виктории и принца Даниэля. Она занимает второе место в очереди престолонаследия – сразу после своей мамы, но пока до этого еще очень далеко, Эстель просто радуется детству и присущей этому периоду беззаботности. По уже сложившейся традиции королевский двор опубликовал новые официальные портреты именинницы – в этом году было представлено сразу четыре. 

На трех снимках принцесса Эстель запечатлена в одиночестве в интерьерах Дворца Хага, что недалеко от Стокгольма. На четвертом же портрете компанию Эстель составляют ее младший брат, 4-летний Оскар, и всеобщий любимец семьи – собака Рио породы кокапу, гибрид кокер-спаниэля и пуделя. Рио появился в этом семействе чуть меньше года назад – в мае. Долгое время принцесса Виктория и принц Даниэль были единственными среди членов королевской семьи, кто не имел четвероногого друга. Так, у короля Карла Густава и королевы Сильвии живут дворняги Брэнди и Бинго, у принца Карла Филиппа и принцессы Софии – собака Сири, а принцесса Мадлен с Крисом О’Нилом также в прошлом году завели щенка Тедди.



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