Бывшие руководители и бенефициары “ПриватБанка” могли действовать в сговоре с НБУ – Сытник

24.02.2021, 17:30, Новости дня

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Бывшие руководители и бенефициары “ПриватБанка” до его национализации могли действовать в сговоре с должностными лицами Национального банка Украины. В рамках расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет возможность заговора и его последствия для государства, сообщил в интервью изданию “Цензор.НЕТ”, опубликованном 24 февраля, директор НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что средства выводились из “ПриватБанка”, когда он еще был коммерческой структурой, а его владельцы не были субъектами, подследственными НАБУ.

“Мы предполагаем, что бывшие руководители и бенефициары банка уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка”, – сказал Сытник.

По его словам, детективы НАБУ вышли на стадию подготовки проектов подозрений в деле “ПриватБанка”. Его результат – подписанные подозрения бывшим топ-менеджерам банка.

Сытник добавил, что проекты подозрений были готовы еще осенью 2020 года, а когда их доработали и согласовали с прокурорами – начались задержания.

“О деле “ПриватБанка” постоянно говорят наши международные партнеры. Мы осознаем, насколько это огромная ответственность. Но мы понимали, что только в НАБУ это дело можно расследовать объективно и принять решение, которое действительно будет соответствовать требованиям закона. Сейчас все будет зависеть от того, насколько прокуроры согласятся с тем, что мы наработали”, – подчеркнул глава НАБУ.

22 февраля 2021 года, по оперативной информации, первый экс-заместитель председателя правления “ПриватБанка” Владимир Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной. Яценко сообщили о подозрении лично, а Дубилету и Бычихиной – по почте.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих компаний значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

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