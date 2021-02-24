“Чемодан, вокзал, Россия!” В Харькове на одном заседании горсовета случились сразу две драки. Видео
24.02.2021, 17:30,
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Вторая драка началась после того, как члены фракции Партии Шария начали разворачивать перед трибуной баннер с надписью “Нет политическим репрессиям”. В ней приняли участие не только депутаты, но и представители националистических организаций – “Фрайкора” и “Национального корпуса”. Терехов призвал полицию вмешаться, а участников конфликта заставили разойтись.
видео
Харьков NOW / Facebook
Харьков NOW / Facebook
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