 

“Самые страшные мысли начинают заползать в башку”. Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы

24.02.2021, 17:30, Новости дня
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Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 24 февраля в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен ускоренный процесс изготовления двумя гримерами слепка его головы.

“Одно из самых сложных испытаний в актерской серемяге! Я помню раньше гипсовую мне делали! Там там час сидел с трубочками в носу! Чуть кони не двинул! Паника! Самые страшные мысли начинают заползать в башку!” – поделился пережитыми эмоциями артист

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Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)

Гоша Куценко родился в 1967 году в Запорожье. В 1988 году он переехал в Москву, а в 1990 году поступил в Школу-студию МХАТ.  Актер стал известным после роли в фильме “Антикиллер” (2002).

В 2007 году Куценко принимал участие в учредительном съезде общественного движения “За Путина”. В 2008 году вступил в партию “Единая Россия”, а спустя пять лет вышел из нее.

В 2018 году артист был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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