Ясновидящая Абрамович допустила, что Алла Пугачева одарена силой свыше

24.02.2021, 17:26, Разное

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Ясновидящая Мила Абрамович допустила, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева одарена силой свыше. Благодаря уникальным способностям, она смогла стать популярной.

Алле Пугачевой удается быть кумиром миллионов уже много лет. По словам экстрасенса, секрет такого успеха артистки является простым. На самом деле Алла Борисовна умеет в нужный момент собраться с мыслями. К тому же ясновидящая уверенна, что в данном случае не обошлось без мистики.

Алла Пугачева умеет быстро принимать правильные решения, анализировать различные ситуации, составлять портреты других людей. В целом Примадонна является здравомыслящим и беспристрастным человеком. Когда люди встревожены, то начинают бездействовать, а артистка способна сделать шаг вперед. В сложных ситуациях супруга Максима Галкина готова помогать другим.

Источник: dni.ru