 

СМИ раскрыли детали развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова

24.02.2021, 17:26, Разное
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СМИ раскрыли некоторые детали развода популярной российской певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Пара рассталась в 2020 году, несмотря на то, что союз со стороны казался общественности идеальным.
Долгое время чета Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова была одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Их история отношений, начавшаяся в 2014 году, вдохновляла многих романтиков. Фотограф усыновил ребенка артистки от первого брака, в 2017 году исполнительница подарила возлюбленному дочь Мию.

Дмитрий Исхаков не раз говорил, что восхищается сильными женщинами и людьми с таким качеством. Себя же экс-муж Гагариной называл человеком другого склада. Поскольку фотограф появился на свет под знаком зодиака Рыбы, он является спокойным человеком. По мнению Исхакова, артистке было бы тяжело находиться с мужчиной, характер которого был бы похожим на ее.

Экс-супруги не называют причину своего расставания. Артистка не дала никаких интервью относительно причины развода. Что касается Дмитрия Исхакова, то периодически он позволяет себе порассуждать на эту тему. Не так давно фотограф сказал, что никогда не верил в брак, но потом полюбил и его мнение на этот счет поменялось. Несмотря на все обстоятельства, Исхаков не жалеет о времени, проведенном вместе с Полиной Гагариной.

Источник: www.starhit.ru



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