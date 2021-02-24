 

Пользователи высмеяли 150-килограммовую Сашу Черно за фото в белье

24.02.2021, 17:26, Разное
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Пользователи социальной сети Instagram высмеяли экс-участницу проекта «Дом-2» Сашу Черно за фотографию в нижнем белье. Они назвали снимок «перебором».
В описании к публикации 150-килограммовая Саша Черно пояснила о главном пороке. Она не очень любит говорить на темы подобного характера, но на днях решила сделать чистосердечное признание. Своим главным пороком экс-участница «Дома-2» назвала не лень, а страх. Черно знает, что может многого добиться в жизни. Ей приходится идти навстречу своему страху, зажмурив глаза.

Сейчас у молодой мамы есть одна большая мечта, осуществление которой пока невозможно из-за страха. Она боится, что у нее не получится сделать задуманное. Черно уверена, что необходимо исправлять сложившуюся ситуацию, поэтому попросила фолловеров поддержать ее.

В то же время не все подписчики написали Черно положительные комментарии под публикацией. Многие считают, что экс-участнице скандального реалити, имея такой большой вес, не нужно выставлять подобные фотографии. Среди фолловеров нашлись и те, кто, напротив, назвал Черно смелой девушкой.

Источник: www.instagram.com



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