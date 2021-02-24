 

Wintershall Dea заявила о необходимости достройки «Северного потока – 2»

24.02.2021, 17:24, Новости дня
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Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что убежден в необходимости завершения строительства «Северного потока – 2», поскольку он нужен Европе из-за снижения собственной добычи газа.

«Я убежден в том, что газопровод будет введен в строй. Он очень необходим, ведь темпы собственной добычи газа снижаются. Нам необходим импорт газа», – цитирует ТАСС Мерена.

Глава Wintershall Dea также напомнил, что газ необходим как для поддержания надежного энергоснабжения Европы зимой, когда заполняемость подземных хранилищ газа опускается до менее 35%, так и в рамках устойчивого развития Европы.

Ранее сообщалось, что Wintershall Dea вложила в «Северный поток – 2» 730 млн евро и больше не планирует предоставлять финансирование проекту.

21 февраля компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос на незамедлительное вступление в силу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии.

Напомним, вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%.

Между тем появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.



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