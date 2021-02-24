«Россия – страна возможностей» и КХЛ подписали соглашение о сотрудничестве

24.02.2021, 17:24, Новости дня

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Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали соглашение о совместной работе по развитию спортивного блогерства и проекта «ТопБЛОГ».

Церемония подписания прошла в центральном офисе КХЛ, подписи под документом поставили генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и президент КХЛ Алексей Морозов, сообщили в пресс-службе АНО.

Как отметил Алексей Комиссаров, Лига уделяет пристальное внимание развитию соцсетей и стала первой спортивной организацией, поддержавшей инициативу создать новое направление в проекте «ТопБЛОГ» – «Спортивный блог в Instagram».

«Мы тоже хотим, чтобы к спорту и здоровому образу жизни приобщалось как можно больше россиян. Молодежь – самые активные пользователи новых медиа. С помощью современных каналов коммуникаций, активного использования соцсетей они могут получить медийные охваты и обрести популярность. Поэтому мы открыли целое спортивное направление в рамках проекта «ТопБЛОГ», которое поможет всем, кто связан с продвижением спорта в медиапространстве: пресс-секретарям и smm-менеджерам любительских и профессиональных клубов, спортивных школ и секций, региональных и всероссийских федераций и лиг», – отметил генеральный директор АНО.

По его словам, обучающая часть направления «будет полезна и тренерам, начинающим и действующим спортсменам, которые хотят развивать свой личный бренд». «Кроме того, мы делаем ставку на болельщиков и любителей спорта, мечтающих стать спортивными амбассадорами и создавать спортивные новости и обзоры. К слову, уже сейчас вместе с КХЛ мы прорабатываем спортивные маршруты блог-тура «Россия – страна возможностей». И я уверен, что мы сделаем продукт, который даст новый импульс к развитию спорта в нашей стране», – добавил Комиссаров.

По словам Морозова, «сейчас представители КХЛ разрабатывают образовательный контент – лекции, статьи и обучающие ролики». «В качестве спикеров приглашены игроки и блогеры, освещающие хоккей. Также сотрудники Лиги делятся собственным практическим опытом. Например, департамент маркетинга проведет занятие, в котором расскажет, как монетизировать медийные проекты и привлекать в них партнеров и спонсоров», – сказал Морозов.

Блог-тур «Россия – страна возможностей» – финальный этап проекта, в рамках которого самые успешные участники вместе с наставниками-блогерами посетят 15 регионов. В программу блог-тура включены экскурсии в местные ледовые арены и общение с хоккейными клубами.

«ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать себя в качестве блогера. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио.

Стоит отметить, что ранее АНО «Россия – страна возможностей» также были подписаны соглашения о сотрудничестве с Федерацией бокса РФ и Федерацией регби России.

Самые свежие новости о проекте «ТопБЛОГ» и полезная информация о работе в соцсетях – в официальном аккаунте.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.