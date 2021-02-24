Начальник полиции Нижневартовска уволен за раскрытие школьникам уязвимых мест ОМОНа

24.02.2021, 16:51, Разное

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Начальник УВД Нижневартовска Олег Сураев уволен, ещё семеро полицейских получили выговоры по итогам проверки, назначенной из-за «учений», прошедших в одной из школ города.

Напомним, в ходе «урока патриотизма» состоялись учебные бои между «протестующими», которых изображали школьники, и настоящими ОМОНовцами.

Как показала проверка, «учения» привели к раскрытию ряда сведений, составляющих служебную тайну. Так, в ходе «столкновений» между ОМОНом и школьниками дети узнали уязвимые места бойцов спецподразделений. Эти знания они могут использовать в ходе реальных, а не учебных беспорядков.

– Ура, теперь мы знаем, как их побеждать! Надо больше тренироваться! Победа будет за нами!, – писали школьники в классных чатах.

Поступок Сураева, организовавшего «учения», коллеги сравнивают с предательством лётчика Беленко, который в 1976 году угнал в Японию перехватчик МиГ-25 и выдал потенциальному противнику сверхсекретную аппаратуру опознавания «свой-чужой».

– Нам придётся перестраивать всю систему боевой подготовки ОМОНа, менять оружие и снаряжение, это огромные затраты. Если этого не сделать, любой школьник с баскетбольным мячом может делать на улице, что угодно. ОМОНу нечего ему противопоставить. Все наши секреты выболтаны предателем Сураевым, – заявил один из офицеров ГУВД Ханты-Мансийского округа.

Пока ОМОН не закрыл бреши в своей обороне, юные нижневартовцы намерены добиться от городской администрации ряда уступок. В частности, они требуют разрешить им находиться в барах после 23 часов. В противном случае они угрожают «наказать» местную полицию.

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