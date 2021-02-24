Тихановская о муже: О разводе не думала, но убить готова была часто

24.02.2021, 16:40, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказала, что ее муж Сергей Тихановский иногда бывал несдержан по отношению к ней.

– То, что он лидер, что он бывал несдержан, – да, это так. Он мог и прикрикнуть, и где-то даже не очень одобрительно обо мне отзываться, но я не думаю, что он делал это со зла. Это черта его характера, и иногда под раздачу попадала не только я. Иногда, конечно, было обидно. Но ничего не было такого, чего нельзя было простить, – сказала оппозиционерка.

По словам Тихановской, за время брака у них “бывали, когда хотелось развестись”.

– Знаете, есть такая шутка: “О разводе не думала, но убить готова была часто” […] Бывали, конечно [мысли]. Может, у него такие мысли были тоже. Все мы не подарки, – добавила она.

Тихановская призналась, что о своем муже думает каждый день.

– Хотелось бы с ним провести этот день [14 февраля]. Но жизнь – она такая, – заключила политик.

В последний раз Тихановская разговаривала с супругом по телефону в октябре 2020 года – после встречи в СИЗО находящегося при власти с 1994 года Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами.

Напомним, Сергей Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала “Страна для жизни” (сейчас у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его арестовали (он находится под арестом до сих пор, ему вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды).

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Баларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в “Весне”.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой”, и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.