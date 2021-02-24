Политолог Дмитрий Бабич: через Романа Баданина и его «Проект» Запад хочет сменить режим в России

24.02.2021, 16:36, Разное

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Политолог Дмитрий Бабич пояснил о дальновидных планах американских и европейских спецслужб относительно России. Эксперт уверен, что через Романа Баданина и его «Проект» Запад хочет сменить режим в РФ.

Иностранные агенты внутри России

Федеральное агентство новостей накануне тщательным образом проанализировало документы, связанные с российскими СМИ и репортерами. По итогам расследования выяснилось, что спецслужбы европейских стран и США целенаправленно вербуют отечественных журналистов с антироссийскими настроениями. Одним из них оказался руководитель «Проекта» Роман Баданин, прямо сотрудничающий с зарубежными институциями.

Романа Баданина и проект Запада

Его задачей является продвижение и распространение антироссийских материалов. Таким образом страны Запада стремятся вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. Вместе с детищем Баданина были завербованы и масса других изданий и журналистов, а также общественных деятелей. Так, есть в списке агентов Запада спецфонды вроде NED, которые вместо поддержки демократии продвигали антиправительственную повестку. Сенатом США и другими структурами финансировались публикации наподобие «Втесномконтакте». Попали в сети зарубежных вербовщиков и сотрудники «Новой газеты», «Слона.ру», «Эха Москвы», «Дождя» и целого ряда других оппозиционных изданий.

Финансирование из-за границы

Ситуацию прокомментировал политолог Дмитрий Бабич, по его мнению, собранные ФАН доказательства не вызывают сомнений в их достоверности. Запад, как и во времена «Холодной войны», готовит иностранных агентов для работы внутри России. Их задачей является давление на Кремль и организация очередной «цветной революции». Деятельность Романа Баданина с «Проектом.Медиа» является примером попыток Европы и США изменить политическую ситуацию в России. Используя работу подобных журналистов, Запад стремиться повлиять на жизнь суверенного российского государства. Именно поэтому многие материалов, публикуемые Баданиным и его коллегами, имеет явный антироссийский контекст. Структуры иностранных государств поддерживают финансово проекты, которые направлены на дестабилизацию в самой России. Вербовка репортеров и всевозможных блогеров проводится непосредственно через руководство изданий и радиостанций. Причем многие СМИ существуют именно на деньги зарубежных спонсоров. Следовательно, и статьи, программы и другой контент, который они распространяют, выгоден совсем не России, а их попечителям на Западе.

Запад хочет смены режима в России

Только за последние полтора-два десятилетия на рыночную систему работы перешли большинство газет и журналов в России. При этом отсутствие государственных дотаций превратилось в проблему, в некоторой степени способствующую нынешнему положению дел. Кроме того, ранее государство не уделяло достаточного внимания явно антиправительственным проектам в стране. Позволяя им и дальше работать, ведя деструктивную деятельность. Учитывая их непонятное финансирование, можно сделать вывод о том, кому выгодны их публикации. Стоит отметить и тот факт, что по законодательству РФ запрещена зарубежная поддержка СМИ. Но и это не останавливает их владельцев в стремлении любыми путями обеспечить себе безбедную жизнь. В ответ на свое материальное благополучие они ведут антироссийскую работу внутри страны, главной целью которой является смена политического режима и властей РФ. Дмитрий Бабич предлагает вспомнить печальный опыт Украины или Грузии, в которых из-за деятельности иностранных агентов до сих пор не удается восстановить мир и порядок.

Источник: inforeactor.ru