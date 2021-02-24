Психолог Романив объяснила, почему бывшие возлюбленные Бузовой подвергаются хейту

24.02.2021, 16:36, Разное

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После того, как Ольга Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым и Давидом Манукяном, ее экс-возлюбленных в Сети накрыла волна хейта. По словам психолога Ольги Романив, на это есть свои веские причины.

Специалист утверждает, что Ольга Бузова хорошо изображает жертву. В свою очередь, ее бывший парни становятся тиранами, а поклонники примеряют на себя роль спасателей. Это понятие в психологии получило название «треугольник Карпмана». При этом, суть данного принципа в том, что его действующие лица могут меняться местами. Например, жертва иногда проявляется как тиран, так как у нее есть вторичная выгода. В отношении Ольги Бузовой – это привлечение внимания фантов, увеличение количества подписчиков, а следовательно, популярности. При этом спасатели, которые начинают писать гневные комментарии тиранам, сами являются жертвами. На самом деле их используют, но у них на столько обостренное чувство справедливости, что они не в состоянии это понять.

Ольга Романив уверена, что поющая телеведущая строит свой медиаобраз как раз на роли жертвы. Кроме этого, психолог убеждена, что Ольга Бузова искусственно создает образ глупышки. На самом деле она достаточно умна, чтобы добиваться своих целей, и является прекрасным манипулятором. Специалист заверила, что новых избранников Ольги Бузовой ждет аналогичная участь, если они захотят с ней расстаться.

Ранее певица заявила, что пока не готова говорить о том, что случилось у нее с Давой. Она болезненно переживает разрыв и пока испытывает к экс-возлюбленному чувства.