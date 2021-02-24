Представлен Realme Narzo 30 Pro с 5G, 120 Гц, 5000 мА•ч, быстрой зарядкой и брызгозащитой

24.02.2021, 16:36, Разное

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На рынке смартфонов среднего класса представлена самая мощная игровая модель с 5G. При этом Realme Narzo 30 Pro оснащен также 120 Гц, 5000 мА•ч с быстрой зарядкой и брызгозащитой.

Компания Redlme представила смартфон игрового сегмента с самым доступным ценником. Модель Narzo 30 Pro при этом стала первой, которую оснастили модемом для поддержки мобильных сетей пятого поколения, а также частотой обновления изображения на 6,5-дюймовом дисплее в 120 Герц. При этом пользователь может свободно переключаться с 60 Герц на вдвое большие параметры. Стоит отметить и 180-герцную частоту опроса сенсорного слоя, а также пиковую яркость ЖК-панели, составляющую 600 кд/м2.

Руководство китайской корпорации называет аппарат самым мощным гейм-смартфоном с 5G в среднем классе. Основой для производительного девайса стала однокристальная мобильная платформа Dimensity 800U от MediaTek. Она состоит из пары ядер Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц, шестью ядер A55, а также графического процессора Mali-G57 MC3. Оперативная память аппарата представлена 6- и 8-гигабайтным чипом UFS 2.1 в зависимости от модификации. Кроме того, батарея Realme Narzo 30 Pro объемом в 5 тысяч мА•ч обеспечивает долгую работу в режиме активной игры и выполнение любых других операций. Полностью восполнить энергию аккумулятора можно всего за 65 минут, при этом половину заряда устройство набирает всего за 25 минут. 100% батареи достаточно для почти 40 часов разговора или 18 часового просмотра видео на YouTube.

Основная камера получила три объектива, широкоугольный на 8 миллионов точек, 2-мегапиксельный макро-датчик, и основной сенсор с диафрагмой F/1,8, разрешение которого составляет 48 мегапикселей. Селфи-камера, установленная в верхнем левом углу экрана, получила разрешение 16 мегапикселей. Кроме того, смартфон работает с двумя SIM-картами и картой памяти microSD. В качестве встроенной памяти здесь предусмотрен флэш-накопитель в 64 и 128 гигабайт.

Realme Narzo 30 Pro укомплектован зарядным устройством, кабелем, защитной пленкой, чехлом. С коробки здесь установлена десятая версия операционной системы Android, дополненная фирменным интерфейсом Realme UI. Также стоит отметить наличие стандартного разъёма 3,5 мм, поддержку Dolby Atmos сертификацией Hi-Res Audio. Сможет пользователь пользоваться и разблокировкой по лицу или отпечатка пальца, а качественный уровень защиты от брызг позволяет эксплуатировать девайс даже в экстремальных условиях. Старт релизов аппарата намечен на 4 марта, стоимость смартфона в зависимости от оснащения модели составит соответственно 195 и 225 евро.

Источник: www.ixbt.com