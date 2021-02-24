Путин призвал создать стратегию борьбы с киберпреступлениями

24.02.2021, 16:34, Новости дня

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Необходимо создать выверенную стратегию по борьбе с киберпреступностью, эта стратегия должна позволять прогнозировать ситуацию, сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

«Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза», – цитирует главу государства РИА «Новости».

В таких условиях РФ необходима долгосрочная выверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой среде, она должна быть основана «на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства», указал Путин.

Он отметил, что стратегия также должна опираться на самые передовые технологии и технологические решения.

Также на открытии заседания президент заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.