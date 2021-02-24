 

Путин призвал создать стратегию борьбы с киберпреступлениями

24.02.2021, 16:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Необходимо создать выверенную стратегию по борьбе с киберпреступностью, эта стратегия должна позволять прогнозировать ситуацию, сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

«Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза», – цитирует главу государства РИА «Новости».

В таких условиях РФ необходима долгосрочная выверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой среде, она должна быть основана «на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства», указал Путин.

Он отметил, что стратегия также должна опираться на самые передовые технологии и технологические решения.

Также на открытии заседания президент заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / В Домодедово назвали причины задержки рейсов

17.10 / В Минске на протестных акциях начались первые задержания

23.10 / Инициированный Зеленским опрос не является противоправным – суд

15.02 / “Вакцина задерживается”. Степанов назвал сроки начала поставок в Украину вакцин от коронавируса

02.10 / Провал немецко-французского «истребителя будущего» станет ударом по мечте о суверенной Европе

17.09 / CNN – в США крайне обеспокоены «оксфордской вакциной» из-за возможных побочных эффектов

07.07 / СК собрался предъявить Верзилову обвинение по делу о неуведомлении о втором гражданстве

31.10 / Семьи из села Лесная на Камчатке получили ключи от квартир в новых домах

22.01 / Зидан заболел COVID-19

10.12 / Глава Гостаможни Рябикин о введении кассовых аппаратов: Весь мир живет в условиях тотальной фискализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска