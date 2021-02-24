 

В Финляндии выявлен новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса

24.02.2021, 16:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Его выявили у двух человек, сообщила местная лаборатория Vita Laboratoriot.

Впервые об однаружении нового штамма финские специалисты сообщили 17 февраля, передает РИА «Новости».

«Сейчас есть два пациента, у которых вариант Fin-796H был подтвержден. Оба принадлежат к одной цепи заражения в Финляндии. В той же цепи инфекции есть еще четыре пациента, которым был поставлен диагноз (коронавирус). Таким образом, вариант, вероятно, будет иметь место как минимум у четырех других пациентов в дополнение к двум подтвержденным», – говорится в сообщении.

Был определен весь геном нового штамма Fin-796H, исследования подтвердили, что это уникальный вариант вируса SARS-CoV-2, который ранее не был идентифицирован в мире, он отличается от всех предыдущих вариантов по крайней мере 15 различными участками вирусного генома.

Всего в Финляндии обнаружено более 450 случаев заражения штаммами коронавируса, большинство из которых представляют британский вариант (427), южноафриканский (22) и бразильский.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, «британский» штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм – в 29 (+8).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Провал немецко-французского «истребителя будущего» станет ударом по мечте о суверенной Европе

18.01 / Профессор оценила идею введения прививочных паспортов

11.09 / Задержан подозреваемый в убийстве десятилетней ребенка в Ленобласти

05.09 / Цукерберг предсказал беспорядки в США после президентских выборов

12.01 / В Украине возобновила работу миссия МВФ, США ввели санкции против Дубинского и окружения Деркача. Главное за день

02.11 / CNN – ФБР расследует «нападение» сторонников Трампа на автобус Байдена

10.10 / Guardian – Всемирный банк прогнозирует — к 2022 году живущих в крайней бедности станет на 150 млн больше

13.07 / Le Figaro – пандемия заставляет ньюйоркцев бежать из мегаполиса в пригороды

27.09 / Азербайджан показал на видео уничтожение армянской техники

20.12 / В Беларуси во время воскресной акции протеста задержали более 140 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска