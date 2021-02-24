В Финляндии выявлен новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса

24.02.2021, 16:34, Новости дня

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В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Его выявили у двух человек, сообщила местная лаборатория Vita Laboratoriot.

Впервые об однаружении нового штамма финские специалисты сообщили 17 февраля, передает РИА «Новости».

«Сейчас есть два пациента, у которых вариант Fin-796H был подтвержден. Оба принадлежат к одной цепи заражения в Финляндии. В той же цепи инфекции есть еще четыре пациента, которым был поставлен диагноз (коронавирус). Таким образом, вариант, вероятно, будет иметь место как минимум у четырех других пациентов в дополнение к двум подтвержденным», – говорится в сообщении.

Был определен весь геном нового штамма Fin-796H, исследования подтвердили, что это уникальный вариант вируса SARS-CoV-2, который ранее не был идентифицирован в мире, он отличается от всех предыдущих вариантов по крайней мере 15 различными участками вирусного генома.

Всего в Финляндии обнаружено более 450 случаев заражения штаммами коронавируса, большинство из которых представляют британский вариант (427), южноафриканский (22) и бразильский.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, «британский» штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм – в 29 (+8).