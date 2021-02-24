 

В Германии связали «Северный поток – 2» с транзитом газа через Украину

24.02.2021, 16:34, Новости дня
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Германия выступает за сохранение транзита газа в ЕС через Украину наряду со строительством «Северного потока – 2», сообщил официальный представитель немецких властей Штеффен Зайберт.

«Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с «Северным потоком – 2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве… РФ и Украина заключили новый договор о транзите», – отметил Зайберт, передает РИА «Новости».

Представитель немецкого правительства добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газом стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения».

Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США.

Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.



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