Мнение: Зачем немцы врут россиянам?

24.02.2021, 16:28, Разное

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Почему и сейчас никто из независимых украинцев, моих друзей любителей Навального, наших самых лучших людей России – не сможет объяснять элементарного: почему ДоичВейли так нагло врет, хотя вроде бы все прозрачно?

Начнутся, конечно, вои на болотах из серии:

– Какое вам дело до Германии, у себя разберитесь!

– В Германии живут лучше, а в России выживают!

– [один большой матерный эпитет, объясняющий всю адкую сущность автора, куда ему пойти и что там сделать].

А все ведь просто: либералы, оппозиционеры, как угодно называйте этих товарищей, плюс т.н. "независимых" журналистов – заврались.

От злобы, от задания редакции, кто-то просто потому что дебил, кто-то – потому что хочет грантов. Но их осталось мало. И если еще в 90-е или даже 00-х такая шляпа проканывала, то теперь – пардоньте.

Кстати, спойлер – через несколько недель по графику выход моего нового шоу на Ютубе ровно на эту тему. В там держитесь!

Счастья вам.

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