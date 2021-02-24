Финалистка “Холостяка” Виктория Короткова опубликовала первый пост после того, как насмерть сбила человека

24.02.2021, 16:02, Разное

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26-летняя модель и участница телешоу “Холостяк” впервые прокомментировала ДТП, которое произошло в октябре прошлого года. Напомним, находясь за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen, Виктория Короткова сбила человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте на Кутузовском проспекте. От полученных травм он скончался на месте происшествия. И вот, несколько месяцев спустя, Виктория опубликовала свой первый с момента трагедии пост в Instagram, в котором описала свои переживания:

6 октября 2020 года мою жизнь словно поставили на паузу. А жизнь другого человека оборвалась. Было чувство, что всего этого я не выдержу, не смогу пережить. И только близкие помогли справиться. Каждое ваше сообщение придавало мне сил, и я искренне благодарна всем за слова поддержки. По понятным причинам, я не отвечала и исчезла из сети, на время отложив всю работу. Мне нужно было с этим справиться и решить, как жить дальше. Но бесконечно молчать и прятаться в себе тоже не выход. Я решила откровенно поговорить с Арианом обо всем, что произошло, дав свое первое интервью журналу @tatler_russia. Моя жизнь уже никогда не будет прежней, но я очень хочу поставить точку и двигаться дальше. Надеюсь, вы меня в этом поддержите.

Большинство действительно поддержали девушку, в основном, ее звездные друзья и знакомые. Но нашлись и те, кто не понял, почему она избежала какого-либо наказания (возбуждать уголовное дело не стали, так как Короткову признали невиновной).

Одновременно с публикацией в социальных сетях вышло первое интервью Виктории о случившемся журналу Tatler. В нем она уже подробнее рассказала о событиях того дня и жизни после. Девушка отметила, что “в принципе не пьет и все ее друзья об этом знают” и что в тот вечер она не превышала скорость. По ее воспоминаниям, она ехала в крайнем левом ряду и мужчина выбежал на дорогу тоже слева. Она резко нажала педаль тормоза, но это не помогло: ее автомобиль вынесло на встречную полосу, а мужчина скончался, попав под колеса другого авто. Позже в крови потерпевшего нашли алкоголь, а Виктории диагностировали сотрясение мозга.

Первое время ей помогали справиться с этой ситуацией подруги – модели Дарья Клюкина и Дуся Бубель, которые участвовали с Викторией в одном сезоне “Холостяка”. Сейчас она не готова снова водить машину:

Пока я не готова ездить за рулем, сейчас только с водителем. Первое время, когда проезжала место аварии, закрывала глаза, потому что не могла спокойно реагировать, мучали флешбэки. Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно – моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде.

Чтобы пережить все это, Короткова ушла из социальных сетей и за полгода не дала публично ни одного комментария прессе:

Раньше я была подписана на все паблики, от новостных до светских. На второй, кажется, день после аварии мы сидели с Дусей, Дашей и Сережей дома. Я захожу в телеграм, а там везде моя фотография, видео с камер наблюдения. Фоном работает телевизор, где передают все то же самое. Я была раздавлена. Ребята забрали у меня телефон, удалили приложения, чтобы ничего не мозолило глаза. Потому что все равно рефлекторно заходишь и смотришь. Так я отрезала себя от внешнего мира. Не выходила из дома. Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария.

Один из главных вопросов, который тогда мучал общественность – кому принадлежал автомобиль, за рулем которого находилась Виктория. Telegram-каналы утверждали, что это машина ее возлюбленного, бизнесмена Рагима Шамшилова, у которого есть жена и ребенок. Сам Рагим опроверг все обвинения в измене и заявил в октябре 2020-го, что “одолжил ей свой автомобиль, пока ее машина была в ремонте”. В интервью модель рассказала свою версию:

Автомобиль был оформлен на друга семьи. Понимаете, предыдущую машину оформили на меня. Существуют телеграм-боты, куда любой может вбить госномер автомобиля и получить всю информацию. А от этого было много проблем. Люди караулили меня, находили. Там ведь и номер телефона есть, мне звонили ночами… Поэтому было принято решение “гелендваген” оформить не на меня.

Позже анонимные источники рассказали некоторым российскм изданиям, что Рашим – лишь прикрытие настоящего спутника Коротковой, более богатого и влиятельного. Его имя до сих пор неизвестно.