 

Apple возвращает себе статус мирового лидера на рынке смартфонов

24.02.2021, 15:54, Новости дня
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Американская компания-производитель электроники Apple снова является лидером на рынке продаж новых смартфонов. Вернуть себе статус «мирового чемпиона» удалось впервые за последние четыре года, уточняют аналитики Gartner, проводившие исследование.

В четвертом квартале прошлого года Apple обогнал по количеству проданных мобильных устройств своих ближайших конкурентов – Huawei и Samsung. Больше всего помог в этом запуск в производство новых моделей iPhone с поддержкой 5G.

Речь идет примерно о 80 миллионах смартфонов, выпущенных под брендом iPhone и проданных всего за три месяца, уточняют эксперты. Apple, таким образом, получил 20,8% мирового рынка сбыта данной продукции.



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