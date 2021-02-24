“Не рожала – не баба”: депутат Слуцкий предложил поднять пенсионный возраст для нерожавших женщин

24.02.2021, 15:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста для нерожавших женщин.

– Самой природой женщины предназначены для продолжения рода, это почётная и важная общественная функция. С недавних пор мы даже особо подчёркиваем это в Конституции. Государство всячески поддерживает деторождение – материнский капитал, бесплатное медицинское обеспечение в период беременности, роды за счёт бюджета, наконец, многочисленные пособия. Поэтому если женщина не рожает – дело не в деньгах, а в том, что она банально не хочет. Разумеется, я не имею в виду тех, кто не может стать матерью по медицинским показаниям. Но ведь всегда можно взять ребёнка из детского дома и получать весь пакет помощи от государства. Недаром в народе говорят – “не рожала – не баба”. Поэтому мы предлагаем уравнять пенсионный возраст мужчин и нерожавших женщин. Надеюсь, это заставит многих задуматься и мы увидим в России очередной беби-бум, – заявил Слуцкий.

По оценкам экспертов, в случае принятия закона удастся не только увеличить рождаемость на 10 % к 2030 году, но и снизит расходы бюджета на 50 миллиардов рублей в год.

—