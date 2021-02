В Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Хорошая ли вакцина, сколько стоит и как записаться на прививку. Главное

24.02.2021, 15:50, Новости дня

Что произошло

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. В аэропорт Борисполь привезли 500 тыс. доз Covishield из Индии. Накануне эту вакцину зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter видео с выгрузкой в аэропорту первой партии вакцины. “Первые 500 тысяч вакцин против Covid-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее”, – написал глава государства.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

До этого доставка в страну вакцин от коронавируса трижды откладывалась. Ожидалось, что вакцинация в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. Но за день до назначенного срока министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются до 16–17 февраля. При этом он подчеркнул, что процесс отгрузки уже идет.

16–17 февраля вакцины так и не поступили в Украину, а сроки вновь были перенесены. В эфире телеканала “Украина 24” Степанов заявил, что страна была полностью готова к началу вакцинации еще два дня назад, но “возникли определенные бюрократические процедуры, которые задержали приход вакцины”.

Третий раз Степанов пообещал привезти первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) до 21 февраля, но к этой дате вновь ничего не прибыло.

Когда начнут вакцинацию

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, утром 24 февраля вакцину Covishield начнут развозить в регионы Украины. Сначала препарат будет доставлен на склады для входящего контроля, а уже после – в пункты назначения.

“Вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций и боксы безопасной утилизации шприцов, а также раздаточные материалы (информированное согласие о прививке) и агитационные материалы. […] Вакцинацию планируем начать уже завтра [24 февраля] после доставки первых партий с постоянным наращиванием мощности и разворачиванием как можно большего количества точек и пунктов прививок”, – сказал Ляшко.

Первыми вакцину получат Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая области, добавил главный санврач.

Сегодня стало известно, что первую в Украине прививку от коронавируса получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в отделении Черкасской областной больницы, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

Фото: ЕРА

Ляшко также добавил, что граждане смогут получить справку о вакцинации против коронавируса на основании данных, внесенных в электронную систему здравоохранения.

“Учет всех прививок будет вестись в медицинских информационных системах, которые установлены в каждом учреждении здравоохранения, они будут передаваться в электронную систему здравоохранения. Система позволяет сформировать любую справку, которая будет нужна человеку, о подтверждении сделанной ей той или иной прививки”, – сказал Ляшко.

Что за вакцину привезли в Украину

Covishield производится крупнейший индийской компанией Serum Institute India (Институт сыворотки Индии) по лицензии Oxford-AstraZenecа – Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

По сути, Covishield – это та же британская вакцина AstraZenecа, только изготовляется в Индии под местной торговой маркой.

Индия изготовляет 60% всех вакцин в мире. Именно в этой стране находятся производственные мощности многих мировых фармацевтических гигантов. А Serum Institute India, где производится Covishield, является крупнейшим в мире предприятием, изготовляет до 50 млн доз вакцин в месяц.

Covishield изготавливают из ослабленной версии аденовируса шимпанзе. Препарат имеет широкий спектр действия. Когда вакцину вводят пациенту, она стимулирует иммунную систему к продуцированию антител для атаки на любую коронавирусную инфекцию.

В Индии рефрижераторы с вакциной встречают с молитвами. Фото: ЕРА

Вакцину Covishield необходимо вкалывать два раза с интервалом 4–12 недель, то есть, фактически, доставленные 500 тыс. доз рассчитаны на вакцинацию 250 тыс. людей. Препарат можно безопасно хранить при температуре от +2° до +8° С, а прививки можно делать в обычных врачебных кабинетах, никаких спецусловий не нужно.

По информации ВВС, международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca (Covishield) показали, что когда людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины, эффективность достигала 90%.

Исследования показали, что вакцина является максимально эффективной, если интервал между первой и второй прививкой составляет три и больше месяцев. Такие данные опубликовал международный медицинский журнал The lancet.

Сколько стоит вакцинироваться

В рамках государственной программы массовой вакцинации прививки от коронавируса будут бесплатными. Запись на вакцинацию для большинства украинцев обещают открыть с 1 марта. Что касается вакцинации в частных клиниках, пока такой информации нет. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял: “Вакцины для вакцинации за свой счет будет завозить бизнес. Я уверен, что рынок все эти вещи отрегулирует”.

Бесплатную вакцинацию можно будет сделать следующим образом:

1. Через приложение “Дія”, где будет создана электронная очередь для вакцинации от COVID-19. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнял, что база граждан, приславших заявку на вакцинацию, будет формироваться на базе медицинской электронной системы eHealth, на основании записей в “Дії” вакцины будут оперативно распределяться согласно очереди.

2. Через контакт-центр Минздрава. Для этого позже озвучат специальный телефонный номер, пока же в Минздраве предлагают звонить на Всеукраинскую горячую линию по противодействию COVID-19 по номеру 080 060 2019.

3. Через своего семейного врача. Пациенты, заключившие декларацию с семейным врачом, могут уведомить его о желании вакцинироваться от COVID-19 и таким образом попасть в список ожидания.

4. Через специальный сайт, который обещали запустить еще в середине февраля, однако пока существует только информационная страница о вакцинации на сайте Центра общественного здоровья.

Какие еще вакцины будут в Украине

Помимо Covishield, 22 февраля в Украине была зарегистрирована еще одна вакцина – Pfizer. Препарат является совместной разработкой американского фармакологического концерна Pfizer и немецкой биотехнологичной компании BioNTech. У этой вакцины есть серьезная особенность, во многом осложняющая логистику: ее надо хранить при температуре -60º…-80º С и перемещать ограниченное число раз.

Pfizer разрешена для использования в США, Великобритании, Европейском союзе, Швейцарии, Канаде, Аргентине, Австралии, Чили, Мексике, Королевстве Бахрейн, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и во многих других странах.

Официальный Киев планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Справка “ГОРДОН”. COVAX – общемировая инициатива, возглавляемая Всемирной организацией здравоохранения, альянсом ряда частных и правительственных организаций по вакцинам Gavi и Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям CEPI. Цель COVAX – обеспечить доступными вакцинами страны с низким и средним уровнями дохода.

Страны, которые не могут позволить себе вакцины, получат их бесплатно через специальный фонд. Те, кто смогут, заплатят, но идея в том, чтобы получить вакцину по меньшей цене, чем закупка вакцин у производителей напрямую.

Также ожидается получение 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, до конца февраля должны прибыть первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Кого будут вакцинировать в первую очередь

Согласно очередности, опубликованной на сайте Минздрава, вакцинация в Украине будет разделена на несколько этапов.

Первыми вакцину получат люди со сверхвысоким риском инфицирования и тяжелого течения коронавирусной болезни, а также те, чья работа критически важна в условиях пандемии. В частности, речь идет о медицинских работниках и персонале учреждений здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным COVID-19. Таких людей в государстве насчитывается 367 тыс. На первом этапе вакцинацию будут проводить мобильные бригады по иммунизации.

Второй этап вакцинации предполагает защиту для медработников и персонала всех учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным. Также вакцину получат постояльцы домов престарелых и персонал этих заведений. На этом этапе можно будет вакцинироваться с помощью сети первичной медицинской помощи и мобильных бригад по иммунизации. По предварительным подсчетам, в данном случае вакцина понадобится 3 млн человек.

Фото: ЕРА

На третьем этапе предусмотрена вакцинация людей с высоким риском инфицирования и развития коронавирусной болезни, а также тех, кто поддерживает безопасность и жизнедеятельность государства. Например, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, военнослужащих и так далее. Этап предполагает вакцинацию почти 7 млн человек.

Четвертый этап также предполагает вакцинацию людей с повышенным риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто поддерживает безопасность и жизнедеятельность государства. Кроме того, предусмотрена процедура вакцинации для украинских граждан на временно оккупированных территориях. На этом этапе в том числе будут вакцинированы, в частности, сотрудники мест лишения свободы и/или следственных изоляторов, а также граждане, отбывающие наказание. На четвертом этапе обещают вакцинировать около 11 млн граждан.

На финальном, пятом этапе, будет вакцинирована та категория взрослого населения, которая не вошла в предыдущие четыре этапа. При наличии достаточного количества вакцины этот этап может проходить одновременно с предыдущими.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

