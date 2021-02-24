 

Кабмин в два раза увеличил максимальный объем кредита по программе “5–7–9%”

24.02.2021, 15:50, Новости дня
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Кабинет Министров Украины увеличил максимальный объем помощи-компенсации от государства для субъектов малого и среднего бизнеса, которые получили кредит по программе “5–7–9%” в прошлом году, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Изначально предусматривалось, что на время карантина и в течение шести месяцев после его отмены допустимый размер кредита для предпринимателей устанавливается на уровне, не превышающем сумму €200 тыс. Новое постановление Кабмина увеличило этот порог до €400 тыс.

Как объясняется в пояснительной записке к проекту, такое решение принято из-за распространения коронавируса и введения ограничений на хозяйственную деятельность во время карантина, из-за чего субъекты микро- и малого, а также среднего предпринимательства сталкиваются с:

потерей рынков сбыта из-за запретов или уменьшения платежеспособности потребителей;
необходимостью удержания персонала на период вынужденного простоя;
необходимостью сохранения основных средств в рабочем состоянии для восстановления деятельности после окончания карантина;
необходимостью выполнения текущих обязательств и постоянных затрат.

Программа “Доступные кредиты 5–7–9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Кредиты по программе выдают 19 банков: “Ощадбанк”, “Укргазбанк”, “ПриватБанк”, “Укрэксимбанк”, “Львов”, ПУМБ, “Альянс”, “Кредобанк”, “Восток”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Таскомбанк”, “Альфа-Банк”, “Глобус”, “Мегабанк”, “Поликомбанк”, “Креди Агриколь Банк”, “Кредитвест Банк”, “ОТП Банк” и “Агропросперис Банк”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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