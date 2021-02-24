Тихановская высказалась о принадлежности Крыма: Это очевидно

24.02.2021, 15:48, Разное

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила, что полуостров принадлежит Украине. Светлана Тихановская отметила, что раньше вопрос Крыма обсуждался с юридической и фактической стороны, но теперь, по ее словам, “все очевидно”.

Оппозиционер подчеркнула, что не может предъявлять России какие-то обвинения. Тихановская рассказала, что преступление против Украины совершило не государство или население, а отдельные люди. “Необходимо провести расследование, прежде чем делать какие-либо выводы” – заключила она.

Отметим, что в прошлом Светлана Тихановская крайне сдержанно высказывалась о принадлежности полуострова. Оппозиционер говорила, что территория является де-юре украинской, а де-факто российской. Политологи объяснили это тем, что она не хотела настраивать россиян против себя.

В январе этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе Украины из-за отделения Крыма. Большая палата отказалась рассмотреть законность присоединения полуострова к России, отметив, что он не находится в фактической украинской юрисдикции с 27 февраля 2014 года.

Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство жителей полуострова поддержали идею присоединения. В Кремле сообщили, что голосование проходило в соответствии со всеми международными нормами и законами.