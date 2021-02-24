Женщина догнала и задержала самостоятельно движущийся Tesla Model 3

24.02.2021, 15:46, Разное

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В США женщине удалось догнать и задержать самостоятельно двигающийся автомобиль Tesla Model 3. В Сети появилось видео инцидент.

Настоящий подвиг совершила одна из жительниц штата Пенсильвания, США, которая заметила на парковке Tesla Model 3, движущуюся без водителя. Решив, что это может привести к столкновению с другими авто или наезду на человека, жительница бросилась догонять электромобиль. Она удерживала машину на месте после того, как догнала транспортное средство.

Как оказалось, владелец Tesla Model 3 использовал специальную опцию для самостоятельного движения авто. С помощью функции Smart Summon, машина способна сама подъезжать к владельцу. Об этом не знала решительная дама, принявшая ситуацию за аварийную. Все происходящее было снято на камеру, установленную на кузове владельцем Tesla Model 3. Со слов мужчины, он как раз вышел на улицу после обеда, как заметил что вслед за запущенным дистанционно авто бежит неизвестная дама. Настигнув электрокар, она удерживала его спереди, не позволяя двигаться дальше.

В Model 3 специальные объективы, установленные на транспортном средстве, отслеживают в режиме Sentry Mode различного рода инциденты, которые теоретически могут возникнуть. Это не только случайные столкновения, но и акты вандализма, которые возникла в последнее время по отношению до электрокаров от Tesla.

Возможность дистанционного запуска машины навстречу владельцу, находящемуся вне кабины, появилась только в начале осени позапрошлого года. Поэтому для многих Smart Summon относительно новая функция, из-за чего о ней еще знают не все. Опция позволяет вызвать электрокар, даже если он находится на расстоянии до 60 метров. Обычно ее применяют в случае с непогодой или при заблокированной двери водителя.

Источник: www.ixbt.com